El discurso de 40 segundos de Franco Mastantuono tras su primer gol con Real Madrid: “Al fin se dio”

Y un día llegó, Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la camiseta del Real Madrid en su cuarto partido como titular esta temporada, desde la llegada al merengue. El ex River le respondió con gol y una nueva buena actuación a la confianza de Xabi Alonso y se mostró más que contento con su estreno goleador con el club español.

Una vez terminado el encuentro, Mastantuono se dirigió a la prensa española e hizo un breve comentario sobre su tanto, el segundo en la goleada por 4 a 1 vs. Levante. “Es algo muy lindo convertir mi primer gol con esta camiseta, lo estaba buscando mucho“, inició Franco en su respuesta.

“Al fin se dio, pero lo importante es que el equipo sigue ganando, estamos encontrando el funcionamiento que queremos y creo que vamos muy bien. Siempre con cosas por mejorar, pero el equipo está sólido”, agregó Mastantuono al respecto.

“Yo estoy tranquilo, obviamente el delantero quiere buscar el gol, pero estaba tranquilo con eso. Como dije recién, lo importante es que el equipo gane, que cada vez juegue mejor y creo que eso se está logrando y esa es mi felicidad”, completó.

Enfrentar a Julián Álvarez en el partido vs. Atlético de Madrid

Real Madrid lleva siete victorias en siete partidos disputados esta temporada, seis de seis en LALIGA y estreno con triunfo en Champions vs. Olympique de Marsella. Sin embargo, ahora se le viene el primer gran rival de la temporada en el Derbi de la capital española vs. Atlético de Madrid.

“Ahora toca contra varios de los chicos argentino“, destacó Mastantuono cuando le preguntaron por enfrentar a Julián Álvarez el próximo fin de semana. “Es un partido muy importante, hoy terminaremos de procesar este y ya enfocaremos el partido del sábado, que creemos que de lo que jugamos hasta ahora es el más importante”, afirmó.

Julián, la gran figura del Atlético, no arrancó de la mejor forma la temporada 25/26. (Getty)

El Atlético no llega del todo bien, con cuatro seis y apenas un triunfo en lo que va de LALIGA y completará su partido por la fecha seis este miércoles vs. Rayo Vallecano. Además, cayó en su estreno por Champions League vs. Liverpool, y un Julián Álvarez que apenas ha logrado convertir un tanto en lo que va de la campaña 2025/26.

