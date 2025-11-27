Mientras Lautaro Martínez gana 20 millones en Inter, esto cobra Julián Álvarez en Atlético de Madrid

La batalla salarial está más vigente que nunca. Y no solo la conforman jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sino que también se meten Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Claro, así como pelean por la titularidad en la Selección Argentina, los atacantes que militan en Atlético de Madrid e Inter de Milán, respectivamente, son de los mejores pagos.

El elenco italiano le otorga una remuneración por 20.370.000 de euros anuales, y el contrato que posee el Toro tiene fecha de vigencia hasta junio de 2029. Incluso, por su rol de líder, capitán, referente y goleador, es el futbolista que mayor cantidad de dinero percibe dentro del Nerazzurri.

Hay una gran diferencia entre el ex Racing y Nicolò Barella, que es el segundo del listado que conforma Capology, la base de datos que confirma los montos salariales de los mejores futbolistas del planeta. El mediocampista italiano, que es clave en el conjunto dirigido por Cristian Chivu, percibe un total de 12.970.000 de euros anuales.

En cuanto a lo que se lleva la Araña en Atlético de Madrid, dentro del contrato que lo une a la institución española hasta mediados de 2030, hay que destacar que es el segundo mejor pago por debajo de Jan Oblak. El cordobés de Calchín gana 15.625.000 de euros, mientras que el arquero esloveno percibe 26.037.500 de la misma moneda.

Lautaro Martínez anotó el 1-0 de Inter sobre Slavia Praga. (Getty Images)

La temporada 2025-2026 de Julián Álvarez

En lo que va de la temporada, Julián Álvarez formó parte de 17 encuentros, donde convirtió 10 goles y aportó 4 asistencias en 1.365 minutos disputados.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón con la Academia, es amigo de Milito y Ubeda, admira a Gustavo Costas y sueña: “Quiero dirigir a Racing”

ver también El polémico gol de Julián Alvarez en Atlético de Madrid vs. Inter por la Champions League

La actualidad de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez lleva 16 partidos disputados con la camiseta de Inter de Milán, donde convirtió 8 goles y aportó dos asistencias, bajo un marco de 1.133 minutos dentro del campo de juego.