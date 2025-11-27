Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Mientras Lautaro Martínez gana 20 millones en Inter, esto cobra Julián Álvarez en Atlético de Madrid

El delantero bahiense tiene el salario más elevado de todo el plantel de Inter, mientras que la Araña percibe una cifra inferior en el Colchonero.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Julián Álvarez y Lautaro Martínez compiten por la batalla salarial.
© Getty ImagesJulián Álvarez y Lautaro Martínez compiten por la batalla salarial.

La batalla salarial está más vigente que nunca. Y no solo la conforman jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sino que también se meten Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Claro, así como pelean por la titularidad en la Selección Argentina, los atacantes que militan en Atlético de Madrid e Inter de Milán, respectivamente, son de los mejores pagos.

El elenco italiano le otorga una remuneración por 20.370.000 de euros anuales, y el contrato que posee el Toro tiene fecha de vigencia hasta junio de 2029. Incluso, por su rol de líder, capitán, referente y goleador, es el futbolista que mayor cantidad de dinero percibe dentro del Nerazzurri.

Hay una gran diferencia entre el ex Racing y Nicolò Barella, que es el segundo del listado que conforma Capology, la base de datos que confirma los montos salariales de los mejores futbolistas del planeta. El mediocampista italiano, que es clave en el conjunto dirigido por Cristian Chivu, percibe un total de 12.970.000 de euros anuales.

En cuanto a lo que se lleva la Araña en Atlético de Madrid, dentro del contrato que lo une a la institución española hasta mediados de 2030, hay que destacar que es el segundo mejor pago por debajo de Jan Oblak. El cordobés de Calchín gana 15.625.000 de euros, mientras que el arquero esloveno percibe 26.037.500 de la misma moneda.

Lautaro Martínez anotó el 1-0 de Inter sobre Slavia Praga. (Getty Images)

Lautaro Martínez anotó el 1-0 de Inter sobre Slavia Praga. (Getty Images)

La temporada 2025-2026 de Julián Álvarez

En lo que va de la temporada, Julián Álvarez formó parte de 17 encuentros, donde convirtió 10 goles y aportó 4 asistencias en 1.365 minutos disputados.

Publicidad
Fue campeón con la Academia, es amigo de Milito y Ubeda, admira a Gustavo Costas y sueña: “Quiero dirigir a Racing”

ver también

Fue campeón con la Academia, es amigo de Milito y Ubeda, admira a Gustavo Costas y sueña: “Quiero dirigir a Racing”

El polémico gol de Julián Alvarez en Atlético de Madrid vs. Inter por la Champions League

ver también

El polémico gol de Julián Alvarez en Atlético de Madrid vs. Inter por la Champions League

La actualidad de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez lleva 16 partidos disputados con la camiseta de Inter de Milán, donde convirtió 8 goles y aportó dos asistencias, bajo un marco de 1.133 minutos dentro del campo de juego.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

Lee también
Julián Alvarez recibe críticas a pesar de su gol en el Atlético de Madrid vs. Inter
Fútbol europeo

Julián Alvarez recibe críticas a pesar de su gol en el Atlético de Madrid vs. Inter

Atlético de Madrid le ganó agónicamente a Inter
Champions League

Atlético de Madrid le ganó agónicamente a Inter

Nahuel Molina reconoció el interés de Inter de Milán en su fichaje: "Siempre es lindo"
Fútbol europeo

Nahuel Molina reconoció el interés de Inter de Milán en su fichaje: "Siempre es lindo"

Adrián Bastía, de ser campeón en 2001 a compartir su sueño: "Quiero dirigir a Racing"
Entrevista

Adrián Bastía, de ser campeón en 2001 a compartir su sueño: "Quiero dirigir a Racing"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo