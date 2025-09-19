El fuerte mensaje del DT de Chelsea tras borrar a dos compañeros de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho: “Eso es duro en la vida”

La última presentación de Chelsea, donde debutó con una durísima derrota ante Bayern Múnich, provocó el enojo de los hinchas con Enzo Fernández, además de que exigieron mayor cantidad de minutos para Alejandro Garnacho, quien llegó al club en el último mercado de pases tras su conflictiva salida de Manchester United.

Ahora que The Blues viajarán hasta Old Trafford para visitar al elenco liderado por Rúben Amorim, quien no tiene su puesto asegurado en los Red Devils, se producirá el regreso de Garnacho a la institución que lo vio crecer dentro del fútbol inglés. Pero más allá de cómo reciban al hispano-argentino, en la última conferencia de prensa, Enzo Maresca fue consultado puntualmente por la situación que viven Raheem Sterling y Axel Disasi.

Tanto el delantero inglés como el defensor francés fueron relegados por Maresca, quien no los tiene en cuenta, y en el último período de fichajes no lograron salir de Londres. A raíz de esta situación, se entrenan en completa soledad y el DT indicó que “no es difícil”. Incluso, el club tuvo un llamado por parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales.

El gremio de los jugadores se comunicó para conocer las condiciones en las que se encuentran Sterling y Disasi tras ser apartados, además de que entrenan y realizan todo tipo de actividad a contraturno sin tener contacto alguno con sus compañeros ni con los integrantes del cuerpo técnico. “He estado en su situación como jugador”, indicó Maresca, quien añadió: “Sé que no es la mejor sensación, porque si eres jugador, significa que quieres entrenar y jugar”.

Raheem Sterling, relegado en Chelsea. (IMAGO / PA Images)

“Por diferentes razones, la situación es la que está ahora mismo. Sé que el club les está dando la oportunidad de trabajar de la manera correcta, y eso es lo único que puedo decir”, manifestó para no ahondar en detalles, aunque respaldó su postura al sostener que “no se trata solo de Chelsea, se trata de cualquier club del mundo”. A lo que amplió: “Por cualquier motivo, si el jugador y el club no encuentran una solución, si no estás en la plantilla, no estás en la plantilla”.

Si bien los futbolistas podrían iniciar acciones legales por no tener lugar en el plantel profesional, lo cierto es que su trabajo lo están cumpliendo pero en otro turno. La única diferencia que tienen con el resto de los futbolistas es que no forman parte de los encuentros oficiales ni amistosos. Por esa razón, el DT mostró algo de enojo cuando le indicaron que los protagonistas implicados llevaban una vida difícil al estar marginados: “Mi padre tiene 75 años y lleva 50 años pescando desde las dos de la mañana hasta las diez de la noche”, dijo. Y cerró: “Esta es una vida dura. No es la forma de trabajar de un jugador”.

