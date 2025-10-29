Alejandro Garnacho llegó al Chelsea ya pasadas las dos primeras semanas de la temporada 2025/2026, luego de lo que fue su cierre abrupto en el Manchester United en donde se enfrentó con su entrenador Ruben Amorim (tras algunos cruces de declaraciones, el portugués decidió apartarlo de los trabajos del primer equipo).

Y lo cierto es que su participación en el elenco de Stamford Bridge viene siendo de una manera progresiva. Primero Enzo Maresca le dio algunos minutos en los segundos tiempos como contra Brentford y Bayern Munich, hasta que de a poco fue elevando su protagonismo, tal fue el caso del último partido ante el Sunderland este sábado 25 de octubre en el que el nacido en Madrid fue titular y marcó su primer gol (igual fue derrota 2 a 1).

Pero esta decisión del estratega italiano no tiene que ver con respetar un proceso de adaptación por el cambio de club, sino por una cuestión física, aspecto que el propio Maresca reveló recién este martes 28 en la conferencia de prensa previa al encuentro que el Chelsea tendrá con el Wolves bajo el marco de la Cuarta Ronda de la EFL Cup.

“Garnacho lo está haciendo bien. Estamos intentando gestionar a Ale, ya que no llegó al cien por cien del Manchester United. Está trabajando duro cada día, está mejorando cada vez más y en este momento estamos contentos con su forma de jugar”, develó el extécnico del Parma y del Leicester City.

¿Alejandro Garnacho vuelve a la Selección Argentina?

Lionel Scaloni debe conformar la lista de convocados para el partido que la Selección Argentina disputará ante Angola en la ciudad de Luanda en el marco de la fecha FIFA de noviembre (se llevará a cabo entre el lunes 10 y el martes 18), para la cual no contaría con los jugadores del Fútbol Argentino.

Por lo tanto, se abren algunos cupos en la citación para aquellos que nunca fueron llamados o que hace rato que no asoman en las nóminas del cuerpo técnico del combinado albiceleste. Tales son los casos de Alejandro Garnacho y de Paulo Dybala, quienes, conforme a DSports y TNT Sports, podrían reaparecer para el viaje a África.

