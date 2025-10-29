Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Enzo Maresca reveló un dato de Alejandro Garnacho que apuntaron en la Selección Argentina

El entrenador explicó por qué fue llevando de a poco al argentino.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Enzo Maresca, DT del Chelsea, contó que Alejandro Garnacho no llegó de la mejor manera en lo físico desde Manchester United.
© Getty ImagesEnzo Maresca, DT del Chelsea, contó que Alejandro Garnacho no llegó de la mejor manera en lo físico desde Manchester United.

Alejandro Garnacho llegó al Chelsea ya pasadas las dos primeras semanas de la temporada 2025/2026, luego de lo que fue su cierre abrupto en el Manchester United en donde se enfrentó con su entrenador Ruben Amorim (tras algunos cruces de declaraciones, el portugués decidió apartarlo de los trabajos del primer equipo).

Y lo cierto es que su participación en el elenco de Stamford Bridge viene siendo de una manera progresiva. Primero Enzo Maresca le dio algunos minutos en los segundos tiempos como contra Brentford y Bayern Munich, hasta que de a poco fue elevando su protagonismo, tal fue el caso del último partido ante el Sunderland este sábado 25 de octubre en el que el nacido en Madrid fue titular y marcó su primer gol (igual fue derrota 2 a 1).

Pero esta decisión del estratega italiano no tiene que ver con respetar un proceso de adaptación por el cambio de club, sino por una cuestión física, aspecto que el propio Maresca reveló recién este martes 28 en la conferencia de prensa previa al encuentro que el Chelsea tendrá con el Wolves bajo el marco de la Cuarta Ronda de la EFL Cup.

“Garnacho lo está haciendo bien. Estamos intentando gestionar a Ale, ya que no llegó al cien por cien del Manchester United. Está trabajando duro cada día, está mejorando cada vez más y en este momento estamos contentos con su forma de jugar”, develó el extécnico del Parma y del Leicester City.

¿Alejandro Garnacho vuelve a la Selección Argentina?

Lionel Scaloni debe conformar la lista de convocados para el partido que la Selección Argentina disputará ante Angola en la ciudad de Luanda en el marco de la fecha FIFA de noviembre (se llevará a cabo entre el lunes 10 y el martes 18), para la cual no contaría con los jugadores del Fútbol Argentino.

Por lo tanto, se abren algunos cupos en la citación para aquellos que nunca fueron llamados o que hace rato que no asoman en las nóminas del cuerpo técnico del combinado albiceleste. Tales son los casos de Alejandro Garnacho y de Paulo Dybala, quienes, conforme a DSports y TNT Sports, podrían reaparecer para el viaje a África.

Publicidad

DATOS CLAVES

Alejandro Garnacho llegó al Chelsea ya iniciada la temporada 2025/2026 desde el Manchester United.

Enzo Maresca reveló que no lo alineó por su condición física al llegar al club.

Garnacho fue titular y marcó su primer gol en la derrota 2 a 1 ante Sunderland el sábado 25 de octubre.

Los 2 dos regresos inesperados que prepara Lionel Scaloni para la Selección Argentina en la fecha FIFA de noviembre

ver también

Los 2 dos regresos inesperados que prepara Lionel Scaloni para la Selección Argentina en la fecha FIFA de noviembre

La decisión de José Mourinho ante los rumores que ubican a Nicolás Otamendi en River

ver también

La decisión de José Mourinho ante los rumores que ubican a Nicolás Otamendi en River

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Ganó 19 títulos con Barcelona, perdió su lugar y ahora podría ser compañero en Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho
Fútbol europeo

Ganó 19 títulos con Barcelona, perdió su lugar y ahora podría ser compañero en Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho

Malo Gusto, cotizado en 35 millones, aparece en el radar de Juventus
Fútbol europeo

Malo Gusto, cotizado en 35 millones, aparece en el radar de Juventus

Nació en Surinam, fue goleador de la Premier League con Chelsea y ahora participa de un popular reality show
Fútbol europeo

Nació en Surinam, fue goleador de la Premier League con Chelsea y ahora participa de un popular reality show

Los tres ausentes en la foto grupal del plantel de Boca
Boca Juniors

Los tres ausentes en la foto grupal del plantel de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo