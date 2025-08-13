Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUPERCOPA DE EUROPA

El gol de Cuti Romero para Tottenham ante PSG en la Supercopa de Europa

El argentino estiró la diferencia en el duelo de campeones del viejo continente.

Por Agustín Vetere

El gol de Cuti Romero para Tottenham.
© Captura ESPNEl gol de Cuti Romero para Tottenham.

En el arranque de una nueva temporada en el viejo continente, Paris Saint-Germain y Tottenham se midieron este miércoles en el marco de la Supercopa de Europa. En el Bluenergy Stadium, la casa de Udinese, los campeones de la última campaña buscaban un nuevo título.

Con Cristian Romero como titular, Tottenham intentaba extender su buen momento internacional tras la conquista de la Europa League en la última temporada. Delante estaba nada menos que el ganador de la última edición de la Champions League y finalista del Mundial de Clubes.

A los 39 minutos de la primera mitad, los dirigidos por Thomas Frank lograron gritar el primero de la noche en Italia. Fue en los pies de Micky van de Ven, que aprovechó un rebote en el travesaño para poner el 1-0 con una definición debajo del arco y sin oposición.

Ya en el complemento, en apenas 3 minutos desde la reanudación, Cuti Romero estiró la diferencia. El campeón del mundo con la Selección Argentina fue protagonista de una jugada preparada al quedar suelto en el segundo palo. Así, aprovechó el centro de Pedro Porro para gritar el 2-0 con la ayuda de una floja reacción del arquero Lucas Chevalier.

NOTICIA EN REDACCIÓN

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
PSG 0-2 Tottenham por la Supercopa de Europa: ¡Gol del Cuti Romero!
Fútbol europeo

PSG 0-2 Tottenham por la Supercopa de Europa: ¡Gol del Cuti Romero!

Qué pasa si PSG gana, empata o pierde hoy vs. Tottenham por la Supercopa de Europa
Fútbol europeo

Qué pasa si PSG gana, empata o pierde hoy vs. Tottenham por la Supercopa de Europa

La decisión del Tottenham con Cuti Romero tras los rumores que lo sumaron al Atlético de Madrid
Fútbol europeo

La decisión del Tottenham con Cuti Romero tras los rumores que lo sumaron al Atlético de Madrid

Fue Top 5 del mundo y le ganó una final a Guillermo Vilas, pero lo condenaron y terminó en la cárcel
Tenis

Fue Top 5 del mundo y le ganó una final a Guillermo Vilas, pero lo condenaron y terminó en la cárcel

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo