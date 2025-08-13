El gol de Cuti Romero para Tottenham ante PSG en la Supercopa de Europa

En el arranque de una nueva temporada en el viejo continente, Paris Saint-Germain y Tottenham se midieron este miércoles en el marco de la Supercopa de Europa. En el Bluenergy Stadium, la casa de Udinese, los campeones de la última campaña buscaban un nuevo título.

Con Cristian Romero como titular, Tottenham intentaba extender su buen momento internacional tras la conquista de la Europa League en la última temporada. Delante estaba nada menos que el ganador de la última edición de la Champions League y finalista del Mundial de Clubes.

A los 39 minutos de la primera mitad, los dirigidos por Thomas Frank lograron gritar el primero de la noche en Italia. Fue en los pies de Micky van de Ven, que aprovechó un rebote en el travesaño para poner el 1-0 con una definición debajo del arco y sin oposición.

Ya en el complemento, en apenas 3 minutos desde la reanudación, Cuti Romero estiró la diferencia. El campeón del mundo con la Selección Argentina fue protagonista de una jugada preparada al quedar suelto en el segundo palo. Así, aprovechó el centro de Pedro Porro para gritar el 2-0 con la ayuda de una floja reacción del arquero Lucas Chevalier.

NOTICIA EN REDACCIÓN