A pocos días para el inicio de la temporada, Atlético de Madrid visitó el St. James’ Park para medirse con Newcastle en un amistoso. Con Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Thiago Almada en el 11 inicial, el equipo del Cholo se impuso sin problemas en Inglaterra, con gol de la Araña incluido.

Las emociones llegaron recién en el segundo tiempo. A los 4′, el equipo local quedó muy mal parado en una situación ofensiva y el ex-River aprovechó para picar en velocidad en un contraataque. Tras combinar pases con Alex Baena, el nuevo 10 del Atleti tras la salida de Ángel Correa, el argentino abrió la cuenta.

De esta manera, el campeón del mundo arrancó la temporada con el pie derecho, convirtiendo en la semana previa al inicio de LaLiga. Simeone decidió sustituirlo a los 15′ del complemento, reemplazándolo con el español Carlos Martín. La historia terminó 2 a 0 gracias a una anotación de Antoine Griezmann.

Julián viene de quedarse afuera de la lista de 30 nominados al Balón de Oro, en una llamativa decisión de la revista France Football, que no tuvo en cuenta su brillante primera temporada en el fútbol español.

Atlético de Madrid venía de caer 1 a 0 ante Porto en su primer amistoso de pretemporada, en un encuentro donde Álvarez también formó parte de la alineación inicial. Con este choque ante Newcastle, se completarán las exhibiciones previas al arranque del torneo.

El gol de Julián Álvarez

Cuándo debuta Atlético de Madrid en LaLiga

Por la primera fecha de LaLiga, Atlético de Madrid se enfrentará nada más ni nada menos que ante Espanyol. El encuentro se llevará a cabo el domingo 17 de agosto a partir de las 16:30 (hora de Argentina) y tendrá lugar en el RCDE Stadium, de Barcelona.

