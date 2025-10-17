Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El multimillonario proyecto por el que Lamine Yamal ya no puede firmar autógrafos ni camisetas del Barcelona

El futbolista se prepara para cerrar un acuerdo particular, a la altura de LeBron James en la NBA.

Por Germán Celsan

Lamine Yamal ya no firma camisetas ni autógrafos en Barcelona
© GettyLamine Yamal ya no firma camisetas ni autógrafos en Barcelona

El 29 de abril de 2023, a los 15 años, 9 meses y 16 días, Lamine Yamal debutó como futbolista profesional con la camiseta del FC Barcelona. Hoy, poco más de dos años después, es una de las máximas figuras de toda Europa y podría marcar una nueva era dentro de la historia del fútbol. Y toda esa popularidad, llega con grandes acuerdos multimillonarios, aunque algunos resultan un tanto particulares.

De acuerdo a la información de Mundo Deportivo, Lamine Yamal está próximo a cerrar un acuerdo similar al que tienen figuras como LeBron James en la NBA, en la que su firma solo se podrá adquirir en diferentes artículos vía web, lo cual le pondrá un valor monetario a su autógrafo y le permitirá ganar millones de euros con el paso de los años.

Lamine Yamal cerrará pronto un contrato multimillonario por su firma. (Getty)

Lamine Yamal cerrará pronto un contrato multimillonario por su firma. (Getty)

Una web especializada en la venta de merchandising de figuras de diferentes deportes con sus autógrafos ha presentado una oferta para hacer justamente eso con Lamine Yamal, indica el medio, que a su vez reporta: “La intención del jugador es aceptarla y por eso ha recibido la consigna de la gente que le gestiona sus contratos de publicidad para que deje de firmar autógrafos.”

El medio indica que el FC Barcelona entiende las razones y no se han enfadado con Lamine Yamal por este accionar, puesto que la lógica es que mientras menos prendas y artículos haya con su firma, más valiosos y costosos serán estos artículos que saldrán en la web una vez que se haga oficial este contrato.

Artículos con la firma de Lamine Yamal serán vendidos por grandes sumas de dinero. (Getty)

Artículos con la firma de Lamine Yamal serán vendidos por grandes sumas de dinero. (Getty)

Publicidad

Yamal, dos veces ganador del premio Kopa, segundo en el Balón de Oro y campeón de Europa

Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya acumula una serie de galardones que se suman a su despliegue futbolístico en cada partido del club blaugrana de la selección española. El extremo ya es campeón de Europa con España, campeón de España con el Barcelona y fue dos veces elegido como el mejor jugador joven de la temporada.

La carrera de Lamine Yamal se perfila para marcar una era en el fútbol. (Getty)

La carrera de Lamine Yamal se perfila para marcar una era en el fútbol. (Getty)

En el último curso, aun sin alcanzar siquiera la final de la UEFA Champions League, quedó segundo en la votación del Balón de Oro, e incluso fue elegido por once de los votantes como el número uno. Datos que hacen pensar que su carrera, que recién está comenzando, podría transformarse en una de las mejores de la historia del fútbol.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Ferran Torres es baja a 9 días del derbi ante Real Madrid
Fútbol europeo

Ferran Torres es baja a 9 días del derbi ante Real Madrid

Es figura de la Premier League y sentenció que una joven estrella es mejor que Lamine Yamal y Mastantuono: “Nunca he visto nada similar”
Fútbol Internacional

Es figura de la Premier League y sentenció que una joven estrella es mejor que Lamine Yamal y Mastantuono: “Nunca he visto nada similar”

Con Franco Mastantuono y sin Lamine Yamal: revelaron los 25 candidatos a ganar el Golden Boy 2025
Fútbol europeo

Con Franco Mastantuono y sin Lamine Yamal: revelaron los 25 candidatos a ganar el Golden Boy 2025

Fue número 1, participó de un polémico evento con Djokovic y criticó a las tenistas que posan sin ropa: "No soy así"
Tenis

Fue número 1, participó de un polémico evento con Djokovic y criticó a las tenistas que posan sin ropa: "No soy así"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo