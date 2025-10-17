El multimillonario proyecto por el que Lamine Yamal ya no puede firmar autógrafos ni camisetas del Barcelona

El 29 de abril de 2023, a los 15 años, 9 meses y 16 días, Lamine Yamal debutó como futbolista profesional con la camiseta del FC Barcelona. Hoy, poco más de dos años después, es una de las máximas figuras de toda Europa y podría marcar una nueva era dentro de la historia del fútbol. Y toda esa popularidad, llega con grandes acuerdos multimillonarios, aunque algunos resultan un tanto particulares.

De acuerdo a la información de Mundo Deportivo, Lamine Yamal está próximo a cerrar un acuerdo similar al que tienen figuras como LeBron James en la NBA, en la que su firma solo se podrá adquirir en diferentes artículos vía web, lo cual le pondrá un valor monetario a su autógrafo y le permitirá ganar millones de euros con el paso de los años.

Lamine Yamal cerrará pronto un contrato multimillonario por su firma. (Getty)

Una web especializada en la venta de merchandising de figuras de diferentes deportes con sus autógrafos ha presentado una oferta para hacer justamente eso con Lamine Yamal, indica el medio, que a su vez reporta: “La intención del jugador es aceptarla y por eso ha recibido la consigna de la gente que le gestiona sus contratos de publicidad para que deje de firmar autógrafos.”

El medio indica que el FC Barcelona entiende las razones y no se han enfadado con Lamine Yamal por este accionar, puesto que la lógica es que mientras menos prendas y artículos haya con su firma, más valiosos y costosos serán estos artículos que saldrán en la web una vez que se haga oficial este contrato.

Artículos con la firma de Lamine Yamal serán vendidos por grandes sumas de dinero. (Getty)

Yamal, dos veces ganador del premio Kopa, segundo en el Balón de Oro y campeón de Europa

Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya acumula una serie de galardones que se suman a su despliegue futbolístico en cada partido del club blaugrana de la selección española. El extremo ya es campeón de Europa con España, campeón de España con el Barcelona y fue dos veces elegido como el mejor jugador joven de la temporada.

La carrera de Lamine Yamal se perfila para marcar una era en el fútbol. (Getty)

En el último curso, aun sin alcanzar siquiera la final de la UEFA Champions League, quedó segundo en la votación del Balón de Oro, e incluso fue elegido por once de los votantes como el número uno. Datos que hacen pensar que su carrera, que recién está comenzando, podría transformarse en una de las mejores de la historia del fútbol.

