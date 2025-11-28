Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

El detalle contractual que podría hacer que Franco Armani deje River en las próximas semanas

El Pulpo firmó su vínculo con el Millonario hasta diciembre de 2026, pero tiene la posibilidad de interrumpirlo en enero próximo.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Armani
© GettyFranco Armani

En las últimas horas, Marcelo Gallardo tuvo charlas con algunos referentes de peso de River y les anunció que no continuarán en el club de cara al 2026. Se trata de Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Milton Casco. Tampoco lo hará Miguel Ángel Borja y se estima que otro de los futbolistas que está hace años en el club se irá en el próximo mercado de pases: Paulo Díaz. Quien tendrá la oportunidad de hacerlo, de manera unilateral, es Franco Armani.

Franco Armani llegó a River a comienzos de 2018 y se ganó el cariño incondicional de los hinchas gracias a sus grandes actuaciones y los logros obtenidos. Por tal motivo, las renovaciones de contrato nunca fueron un problema para él. De hecho, actualmente tiene vínculo con el club hasta diciembre de 2026.

Pero existe una cláusula en el mismo que indica que entre el 1 y el 15 de enero de 2026, alguna de las partes involucradas -Armani o River- pueden rescindir de manera unilateral el contrato sin que haya penalizaciones. La realidad es que por el momento no hay indicios que se ejecute ese cláusula.

¿Armani va a seguir en River?

Bolavip pudo averiguar que el arquero sintió el desgaste este año y va a analizar junto a su entorno qué es lo que pretende hacer en 2026. Es una realidad que tiene decidido no volver al fútbol colombiano e inclusive que podría llegar a dejar la actividad profesional. Otra alternativa es que recargue fuerzas y decida seguir en Núñez hasta finalizar su contrato en lo que sí sería su último año en el club. Cabe recordar que en octubre d 2026 cumplirá 40 años.

Franco Armani. (Foto: Getty).

Franco Armani. (Foto: Getty).

El 2025 de Armani

River tuvo un 2025 para el olvido, pero Franco Armani fue de lo más regular que tuvo. Los números indican que el Pulpo representó al Millonario en 51 oportunidades en este año, que recibió 40 goles en contra y que mantuvo la valla invicta en 25 ocasiones.

Publicidad
¿Analiza el retiro? En plena crisis de River, Franco Armani descartó volver a Atlético Nacional y su futuro es incierto

ver también

¿Analiza el retiro? En plena crisis de River, Franco Armani descartó volver a Atlético Nacional y su futuro es incierto

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo informó a referentes de River que no seguirán en el club para 2026.
  • Franco Armani puede rescindir unilateralmente su contrato con River entre el 1 y 15 de enero de 2026.
  • Los jugadores que se irán de River para 2026 son Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Milton Casco.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

Lee también
River hoy: los millones que se ahorrará la dirigencia y qué será del futuro de Armani
River Plate

River hoy: los millones que se ahorrará la dirigencia y qué será del futuro de Armani

Verón rompió el silencio tras la sanción de AFA: “Estas cosas no terminan bien”
Fútbol Argentino

Verón rompió el silencio tras la sanción de AFA: “Estas cosas no terminan bien”

Boca hoy: precauciones con Ander Herrera, probable 11 ante Argentinos y más
Boca Juniors

Boca hoy: precauciones con Ander Herrera, probable 11 ante Argentinos y más

Un ídolo de Boca hizo a Marcelo Gallardo el máximo responsable de la crisis de River: “Hecho pedazos”
River Plate

Un ídolo de Boca hizo a Marcelo Gallardo el máximo responsable de la crisis de River: “Hecho pedazos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo