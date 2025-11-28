El detalle contractual que podría hacer que Franco Armani deje River en las próximas semanas

En las últimas horas, Marcelo Gallardo tuvo charlas con algunos referentes de peso de River y les anunció que no continuarán en el club de cara al 2026. Se trata de Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Milton Casco. Tampoco lo hará Miguel Ángel Borja y se estima que otro de los futbolistas que está hace años en el club se irá en el próximo mercado de pases: Paulo Díaz. Quien tendrá la oportunidad de hacerlo, de manera unilateral, es Franco Armani.

Franco Armani llegó a River a comienzos de 2018 y se ganó el cariño incondicional de los hinchas gracias a sus grandes actuaciones y los logros obtenidos. Por tal motivo, las renovaciones de contrato nunca fueron un problema para él. De hecho, actualmente tiene vínculo con el club hasta diciembre de 2026.

Pero existe una cláusula en el mismo que indica que entre el 1 y el 15 de enero de 2026, alguna de las partes involucradas -Armani o River- pueden rescindir de manera unilateral el contrato sin que haya penalizaciones. La realidad es que por el momento no hay indicios que se ejecute ese cláusula.

¿Armani va a seguir en River?

Bolavip pudo averiguar que el arquero sintió el desgaste este año y va a analizar junto a su entorno qué es lo que pretende hacer en 2026. Es una realidad que tiene decidido no volver al fútbol colombiano e inclusive que podría llegar a dejar la actividad profesional. Otra alternativa es que recargue fuerzas y decida seguir en Núñez hasta finalizar su contrato en lo que sí sería su último año en el club. Cabe recordar que en octubre d 2026 cumplirá 40 años.

El 2025 de Armani

River tuvo un 2025 para el olvido, pero Franco Armani fue de lo más regular que tuvo. Los números indican que el Pulpo representó al Millonario en 51 oportunidades en este año, que recibió 40 goles en contra y que mantuvo la valla invicta en 25 ocasiones.

