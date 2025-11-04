Tuvo un paso por Barcelona que pocos recuerdan, fue campeón de Europa con España, es hincha de Real Madrid y recomendó vender a Vinícius: “Se pierde en broncas”

Dueño de una carrera repleta de giros inesperados que lo llevó en el lapso de tras años de jugar en el ascenso de España a conquistar la Eurocopa con la Selección, el recorrido de Dani Güiza por el fútbol profesional tuvo tantas paradas que son pocos los que recuerdan que recaló en Barcelona buscando salvar una carrera que había comenzado como promesa en Xerez y que estuvo a punto de truncarse por una “ajetreada vida extradeportiva”.

Fichado por Mallorca en 2000 pero logrando disputar solo siete partidos en cuatro temporadas, fue cedido sin éxito al Recreativo de Huelva y para la temporada 2002/2003 recaló en la filial culé para volver a jugar en la Segunda División B. En total fueron 15 partidos y 5 goles antes de llamar la atención de Ciudad de Murcia, donde militó dos temporadas en Segunda División y marcó 36 tantos en 85 partidos.

Tanto se reencauzó la carrera de Güiza que fue goleador de LaLiga en la temporada 2007/2008 con Mallorca y se ganó un lugar en la lista de Luis Aragonés para disputar la Eurocopa de 2008 en Austria y Suiza, en la que se coronó campeón con España. Sin embargo, el exjugador que llegó a ser ídolo de Cerro Porteño en Paraguay, otro de esos giros inesperados que marcaron su carrera, confesó recientemente que lo habría cambiado todo por jugar aunque sea una temporada en Real Madrid, club del que es hincha confeso.

En una entrevista que concedió recientemente a El Desmarque, destacó a Cristiano Ronaldo como el mejor delantero que vio jugar con la camiseta Merengue, pero reconoció que Kylian Mbappé puede estar en camino de escribir una historia similar. Sin embargo, apuntó a Rodrygo como el futbolista más talentoso en el plantel que conduce Xabi Alonso y recomendó desprenderse de Vinícius.

Güiza disputó cuatro partidos y marcó dos goles en la Euro 2008 (Getty).

“Yo soy madridista cerrado. Para nosotros, ver a Mbappé en el Madrid es un orgullo. Puede llegar a hacer historia, pero Cristiano es top. A mí el que no me gusta es Vinícius, porque al final le falta el respeto a sus propios compañeros. Él está jugando de titular y Rodrygo en el banquillo, que para mí es el mejor futbolista que tiene el Real Madrid”, dijo en relación a la última bronca que protagonizó Vini tras ser reemplazado en el clásico ante Barcelona.

Y agregó: “No le puedes faltar el respeto a tus compañeros. Para mí sería lo mejor venderlo. Se pierde todo el día en broncas, en faltitas, entonces debería cambiar un poquito. Que si cambia, también podría ser uno de los mejores del mundo creo yo”.

ver también Fue presidente de Real Madrid, incidió en la llegada de Cristiano Ronaldo y respaldo a Franco Mastantuono: “Demostró personalidad”

El problema de Lamine Yamal, según Güiza

Al referirse a los mejores jugadores de la actualidad, Dani Güiza también hizo referencia a Lamine Yamal, joya del Barcelona que viene atravesando un bajón de rendimiento que coincide con las molestias que le ha ocasionado tener que lidiar con una pubalgia desde el inicio de la temporada.

“Es un futbolista top, muy bueno. Con calidad, con velocidad, tiene gol. El problema es el padre, la verdad. Se cree que tiene que ser más que el hijo y creo que se está equivocando. Respeto todas las opiniones. No me gusta que gane el Barça, la verdad, pero tampoco le deseo el mal”, le dijo a El Desmarque.

