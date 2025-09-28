La onda se ve que cambió para el Atlético de Madrid. Había arrancado la temporada alternando buenas con malas entre resultados adversos y rumores de mal clima en el vestuario con Diego Simeone, hasta que este sábado 27 de septiembre se despachó con un 5 a 2 sobre el Real Madrid que parece haber sido un punto de inflexión para el resto de la campaña.

Es que inmediatamente después de la goleada histórica, el Cholo recibió, no una, sino dos buenas noticias, porque resulta que recuperó tanto a Thiago Almada como a José María Giménez, quienes arrastraban diferentes dolencias musculares. Ambos, este domingo, se entrenaron con el resto del plantel en los trabajos destinados para el duelo con el Eintracht Frankfurt por la Champions League.

En el caso del exfutbolista de Vélez, Atlanta United, Botafogo y Olympique de Lyon, venía de un desgarro que lo sufrió durante la última fecha FIFA en la que estuvo a disposición de la Selección Argentina de Lionel Scaloni para las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas (vs. Venezuela en Buenos Aires y Ecuador en Guayaquil).

En tanto que Josema Giménez tuvo una recuperación bastante prolongada de una molestia física que arrastraba del partido que el Atlético de Madrid tuvo con el Seattle Sounders por la Fase de Grupos del Mundial de Clubes de los Estados Unidos 2025 (desde el 20 de junio, es decir que pasaron más de tres meses).

En esa misma línea, vale recordar que el Atleti pudo incluir en los últimos días a Alex Baena, quien superó una operación de apendicitis y que hasta ya participó unos minutos en el complemento del Derbi Madrileño (de hecho, aprovechó una equivocación de Federico Valverde y asistió a Antoine Griezmann para el quinto tanto colchonero).

¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs. Frankfurt?

El Atlético de Madrid jugará contra el Eintracht Frankfurt por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026 este martes 30 de septiembre desde las 21 horas CET en el Estadio Metropolitano. Vale mencionar que precisa una victoria, puesto que en la primera jornada cayó 3 a 2 con el Liverpool en Anfield.

