Éste fue el primer gasto de Franco Mastantuono como futbolista de Real Madrid: le costó 120 mil euros

El jugador de 18 años sorprendió con su reciente adquisición para adaptarse a su nuevo estilo de vida en España.

Por Bruno Carbajo

Franco Mastantuono continúa en el centro de la escena de España. Tras cumplir los 18 años y ser presentado oficialmente como nuevo futbolista del Real Madrid, el futbolista vivió este viernes su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Sin embargo, previo a saltar a la cancha, el argentino sorprendió a todos los hinchas en la puerta del predio de Valdebebas al dejar a la vista cuál fue su primer gasto como profesional de la Casa Blanca.

El enganche lleva viviendo en Madrid aproximadamente dos semanas. Al no estar autorizado a ser presentado ni entrenarse por la minoría de edad, posiblemente aprovechó el tiempo para adaptarse a su nueva vida. Le dio paso a nuevo hogar, nuevas rutinas y, también, sus primeras adquisiciones. Fue precisamente en la movilidad diaria la cuestión donde destinó una fuerte inversión.

Cuando pisó por primera vez Valdebebas, Mastantuono lo hizo manejando un auto que no pasó desapercibido. Se trató de nada menos que un BMW Serie 3 colo blanco, un coche deportivo y elegante valuado en alrededor de 120.000 euros.

A su vez, el lujoso vehículo no solo llamó la atención de los hinchas presentes, sino que también generó debate: algunos se mostraron sorprendidos de verlo manejar con apenas 18 años recién cumplidos, teniendo en cuenta que en España no se entrega la licencia de conducir a menores de esa edad.

Bajo este contexto, vale recordar que Mastantuono firmó contrato hasta 2031 a cambio de un ingreso anual cercano a los 4 millones de dólares. Se trata de un monto similar al que perciben el brasileño Endrick (4,8 millones) o el turco Arda Güler, nombres por los cuales el Madrid también apuesta a futuro.

Las sensaciones de Mastantuono sobre su primer entrenamiento

Superada la sorpresa inicial, Mastantuono volvió a verse ligado al fútbol rápidamente. Según reportes de la prensa española, dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico. El propio juvenil se expresó al respecto. “Estoy muy contento, el grupo me recibió muy bien. Fue un entrenamiento intenso, con calor, pero lo pude disfrutar mucho“, contó con el canal oficial del Real Madrid.

Xabi Alonso me dio la bienvenida y nos pusimos a trabajar de inmediato”, agregó el jugador surgido de River, que ahora aguarda expectante lo que será su primera oportunidad de estar en una convocatoria oficial con el Real Madrid.

Cuándo puede debutar Mastantuono en Real Madrid

Real Madrid jugará su primer partido de la temporada el próximo martes en el Santiago Bernabéu, cuando el conjunto blanco reciba a Osasuna por la Liga. Si Xabi Alonso lo considera, el chico de 18 años podría dar sus primeros pasos oficiales con la camiseta merengue.

