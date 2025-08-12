El ranking que obliga al Atlético de Madrid de Diego Simeone a ser campeón de LaLiga

Es cierto que el Atlético de Madrid es el único que puede ponerle un poco de suspenso a LaLiga de España, un certamen que, habitualmente, a lo largo de la historia, fue una discusión entre dos: Real Madrid y Barcelona (se llevaron 64 de 94 posibles. Es decir, solo los títulos de 30 ediciones no cayeron en manos de la Casa Blanca o de los Culés).

No obstante, también es verdad que tanto el Merengue como el Blaugrana cuentan con un presupuesto cercano al doble de lo que percibe el Colchonero por temporada. De igual modo, fue la institución rojiblanca la que más inversión realizó en el mercado de pases previo al inicio de la temporada 2025/2026.

Con un total de 175 millones de euros, el Atlético de Madrid se coloca como el elenco español que más gastó en este periodo. Todo debido a las transacciones por: Alex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, David Hancko, Matteo Ruggeri, Mar Pubill y Giacomo Raspadori.

Solo se ubica por debajo de 5 de los 6 clubes más grandes de Europa. En orden, aparecen de la siguiente manera: Liverpool 263 millones, Chelsea 279M, Manchester United 229M, Arsenal 224M y Manchester City 176M. Y detrás, lo dicho, el Atleti con 175, 8 más que el Real Madrid, que en este verano europeo soltó 167 millones de euros.

Por cierto, el Barcelona, que sigue complicado con el Fair Play Financiero (incluso, a días de su debut en LaLiga todavía no puede inscribir a 8 de sus futbolistas), no aparece ni entre los primeros 50 equipos europeos que más gastaron en el mercado actual. Aparece en el escalón 59 con 25 millones, cifra que pagó por el arquero Joan García.

Diego Simeone quiere cortar el proceso más largo sin títulos como DT del Atleti

Diego Simeone, campeón en 2014 de LaLiga, ganador en 2018 de la Europa League y vencedor en 2021 del campeonato local español, busca un título en la temporada 2025/2026 (LaLiga, Copa del Rey o UEFA Champions League) para que no se siga agrandando el ciclo más extenso sin consagraciones desde que es entrenador del Atlético de Madrid.

Publicidad

Publicidad

ver también Con Franco Mastantuono como opción, Real Madrid ya sabe el tiempo de baja de Jude Bellingham