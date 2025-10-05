Es tendencia:
El Sevilla goleó 4 a 1 al Barcelona y Matías Almeyda se llevó todos los elogios: “Equipo de autor”

El Sevilla de Almeyda goleó al Barcelona, lo bajó de la cima y le sacó el invicto en LALIGA con un resultado histórico.

Por Germán Celsan

El Sevilla de Almeyda y una histórica goleada al Barcelona
Fiesta absoluta en el Sánchez-Pizjuán. Ni el hincha más fanático que fue este domingo al estadio esperaba el resultado, pero fue lo que sucedió. El Sevilla le metió cuatro al Barcelona, una goleada histórica, ya que no le ganaban desde 2021 y no le convertía tantos goles desde la derrota 5-4 en la Supercopa UEFA de 2015.

En cualquier caso, el resultado fue histórico y ni la ausencia de Lamine Yamal o Raphinha puede empañar el triunfazo que se llevaron los de Matías Almeyda. Alexis Sánchez -de penal- inició la goleada con la inexorable ‘Ley del ex’, Isaac Romero amplió la diferencia y Marcus Rashford descontó antes del entretiempo. Lewandowski erró un penal, y Vlachodimos fue figura todo el segundo tiempo, antes de que Carmona y Akor convirtieran en tiempo de descuento los dos goles que sellaron la goleada.

Almeyda llevó a Alexis Sánchez a Sevilla y convirtió ante Barcelona.

Pero todos los elogios se fueron para Matías Almeyda, tanto por parte de hinchas del Sevilla como de periodistas especializados. El entrenador argentino fue destacado como el artífice de la victoria, tanto en el resultado como en la diferencia táctica que se plasmó en el campo contra el equipo dirigido por Hansi Flick, uno de los mejores entrenadores del mundo.

Los comentarios destacando a Matías Almeyda

“Qué bien está jugando el Sevilla FC. Súper agresivo en la anticipación, siendo muy vertical con pelota y llegando desde atrás con mucho peligro. Está muy superado el Barça. Tiene mucho mérito lo de Matías Almeyda“, afirmó Miguel Quintana. “Pase lo que pase en la segunda mitad, Matías Almeyda le ha dado una identidad al Sevilla FC, y, además, casa a la perfección con la forma de entender el fútbol que tiene el Sánchez-Pizjuán. Equipo de autor. DE AUTOR“, agregó José Manuel Rodríguez.

Además del comentario de los periodistas también llegó el de los fanáticos del Sevilla: “Lo que está haciendo Almeyda con esa plantilla es surrealista“, destacó @BrioEnfurecida. “El rendimiento de todo el equipo, pero sobre todo de estos jugadores cuando nadie daba un duro por ellos, es para sacar a hombros a Almeyda. Este entrenador resucita a los muertos, ha resucitado a nuestro Sevilla Fútbol Club“, secundó @LuisJV93.

