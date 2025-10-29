El sugestivo posteo con el que el Diablito Echeverri ilusionó a los hinchas de River en medio de su mal momento en Bayer Leverkusen

Por la segunda ronda de la DFB Pokal, en condición de visitante, Bayer Leverkusen le ganó a SC Paderborn 07 y sin la presencia del ex juvenil de River, Claudio Echeverri, quien se quedó sentado entre los suplentes.

Los comandados por el danés Kasper Hjulmand accedieron a la siguiente instancia de la copa nacional y ahora esperan por conocer a su próximo rival. Pero más allá de lo que pase a nivel deportivo, el Diablito Echeverri realizó un posteo muy sugestivo posteo en su cuenta de Instagram, el cual llamó la atención en todo el mundo.

En blanco y negro, con la camiseta del Millonario, no solo el oriundo de Resistencia recordó su paso por el club que lo vio crecer, sino que generó muchísima repercusión a través de los emojis que le añadió un reloj de arena, un corazón rojo y también una flecha con la frase “back” (atrás, en inglés).

Si bien no emitió mayores declaraciones al respecto, en las redes sociales se generó muchísima especulación sobre un posible retorno a la institución, aunque se encuentra a préstamo en el club teutón hasta mediados de 2026 y luego retornará a Manchester City, el dueño de su ficha.

El posteo del Diablito Echeverri en Instagram.

Las estadísticas del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen

Desde que llegó a Bayer Leverkusen desde Manchester City, fueron seis encuentros los que afrontó el Diablito Echeverri. Por ahora, solamente aportó una asistencia.

