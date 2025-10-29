Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El sugestivo posteo con el que el Diablito Echeverri ilusionó a los hinchas de River en medio de su mal momento en Bayer Leverkusen

El chanqueño, tras no jugar ante SC Paderborn 07, realizó una publicación completamente llamativa.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
El Diablito Echeverri tiene poco rodaje en Bayer Leverkusen.
© Getty ImagesEl Diablito Echeverri tiene poco rodaje en Bayer Leverkusen.

Por la segunda ronda de la DFB Pokal, en condición de visitante, Bayer Leverkusen le ganó a SC Paderborn 07 y sin la presencia del ex juvenil de River, Claudio Echeverri, quien se quedó sentado entre los suplentes.

Los comandados por el danés Kasper Hjulmand accedieron a la siguiente instancia de la copa nacional y ahora esperan por conocer a su próximo rival. Pero más allá de lo que pase a nivel deportivo, el Diablito Echeverri realizó un posteo muy sugestivo posteo en su cuenta de Instagram, el cual llamó la atención en todo el mundo.

En blanco y negro, con la camiseta del Millonario, no solo el oriundo de Resistencia recordó su paso por el club que lo vio crecer, sino que generó muchísima repercusión a través de los emojis que le añadió un reloj de arena, un corazón rojo y también una flecha con la frase “back” (atrás, en inglés).

Si bien no emitió mayores declaraciones al respecto, en las redes sociales se generó muchísima especulación sobre un posible retorno a la institución, aunque se encuentra a préstamo en el club teutón hasta mediados de 2026 y luego retornará a Manchester City, el dueño de su ficha.

El posteo del Diablito Echeverri en Instagram.

El posteo del Diablito Echeverri en Instagram.

Las estadísticas del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen

Desde que llegó a Bayer Leverkusen desde Manchester City, fueron seis encuentros los que afrontó el Diablito Echeverri. Por ahora, solamente aportó una asistencia.

Publicidad
Daniel Brizuela descubrió a Mastantuono y Echeverri y ahora sueña con ser director deportivo de Talleres y llevar a Pekerman como DT

ver también

Daniel Brizuela descubrió a Mastantuono y Echeverri y ahora sueña con ser director deportivo de Talleres y llevar a Pekerman como DT

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

Lee también
La llamativa respuesta de Equi Fernández y Diablito Echeverri sobre la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La llamativa respuesta de Equi Fernández y Diablito Echeverri sobre la Copa Libertadores

La insólita explicación del Bayer Leverkusen de por qué no juega Echeverri
Fútbol europeo

La insólita explicación del Bayer Leverkusen de por qué no juega Echeverri

Descubrió a Mastantuono y Echeverri y ahora sueña con ser director deportivo de Talleres y llevar a Pekerman como DT
Entrevista

Descubrió a Mastantuono y Echeverri y ahora sueña con ser director deportivo de Talleres y llevar a Pekerman como DT

Chiqui Tapia presionó a Riquelme para ampliar la Bombonera y reveló la ayuda para conseguirlo: “Tiene una gran ventaja”
Boca Juniors

Chiqui Tapia presionó a Riquelme para ampliar la Bombonera y reveló la ayuda para conseguirlo: “Tiene una gran ventaja”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo