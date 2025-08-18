Uno es argentino: los dos mejores defensores centrales del mundo según Enzo Fernández

Con un ascenso meteórico desde las inferiores de River Plate, Enzo Fernández atraviesa un enorme presente como capitán de Chelsea. El mediocampista de la Selección Argentina viene de conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes y aspira más en la temporada que acaba de iniciar.

Por contar con una fecha de suspensión por su expulsión ante Colombia, el exjugador de Benfica no forma parte de la prelista de convocados por Lionel Scaloni para la próxima ventana de Eliminatorias. Por eso, podrá continuar enfocándose en el arranque de la campaña con los Blues.

En ese contexto, el autor del gol ante México en la fase de grupos de Qatar 2022 recibió a Davoo Xeneize en Inglaterra y se prestó a un juego en el que ambos debían armar un once ideal con el azar como compañeros. Al tirar la ruleta salía un club y, por orden, debían elegir a uno de sus actuales futbolistas.

Enzo, por su parte, comenzó a armar su equipo de atrás para adelante y así logró juntar a los que para él son los dos mejores defensores centrales del planeta: Virgil van Dijk y Cristian Romero.

Primero, a Fernández le salió Liverpool y fue por el zaguero neerlandés: “100% de los mejores centrales del mundo”. Luego, con Tottenham en la ruleta, se inclinó por su compañero en la Albiceleste: “Uf, te mata esa dupla. No pasa nadie. Para mí los dos mejores hoy en día”.

Para el resto de su once ideal, la dinámica lo llevó a: Franco Armani (River); Achraf Hakimi (PSG), Cuti Romero (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Marc Cucurella (Chelsea); Pedri (Barcelona), Leandro Paredes (Boca), Jude Bellingham (Real Madrid); Rafael Leao (Milan); Harry Kane (Bayern Múnich) y Lautaro Martínez (Inter).

Todos los integrantes de la prelista para los encuentros de la Selección Argentina en septiembre

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como 1907)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Valentín Carboni (Genoa)

Alan Varela (FC Porto)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Delanteros

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Tigres de la UANL)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

