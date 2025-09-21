Franco Mastantuono empieza a convencer a la prensa española: ”No se guarda nada”

Franco Mastantuono se va adaptando a lo que es el mundo Real Madrid. Con un mes y una semana desde su presentación el pasado 14 de agosto (el día que el futbolista nacido en Azul cumplió los 18 años), el ex River va aumentando su protagonismo y su nivel, de modo tal que la prensa y los hinchas merengues se van convenciendo de su talento.

Los mejores destellos de lo que puede aportar en ataque se vieron contra el Olympique de Marsella en la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, en tanto que frente al Espanyol, este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu, (en el cambio de sistema de 4 – 3 – 3 a 4 – 4 – 2) demostró mayormente su faceta colaborativa para con el equipo, bajando, metiendo, recuperando y creando, incluso, desde varios metros más atrás de la base que le plantó su entrenador en el esquema.

Tal esfuerzo fue resaltado por los medios de comunicación de España, que aprobaron el rendimiento del delantero de la Selección Argentina en sus 77 minutos (el mayor tiempo que duró en el campo de juego desde su estreno en el Real Madrid), dentro de lo que fue el triunfo del equipo de Xabi Alonso por 2 a 0 (goles de Éder Militao y Kylian Mbappé).

”Muy activo desde el comienzo por el costado derecho. Muy buena jugada dentro del área ante Roberto Fernández. Siempre ha buscado el desmarque por todo el frente de ataque. De los mejores en los primeros minutos de un Madrid sin mucha chispa”, destacó el Diario Marca sobre la producción de Franco Mastantuono en el primer tiempo contra Espanyol.

Mientras que de la segunda parte, subrayó: ”Empieza defendiendo bien. Trabaja mucho y eso le gusta a Xabi. Qué buen pase con un sombrero al desmarque de Kylian. Mostrando mucha personalidad. Ha dejado su sitio en el 77′ a Brahim y sigue convenciendo al Bernabéu. Da la sensación que con el tiempo va a dar mucho más aún. Vio la amarilla por levantar demasiado la pierna ante Carlos Romero en un pase alto de Arda, pero es que no se deja nada el ex de River en el vestuario”.

Por el lado del Diario AS: ”Como en todos los partidos que ha jugado, deja alguna jugada, algún detalle de calidad, pero todavía no ha hecho un partido redondo a pesar de tener toda la confianza de Xabi. Lo que más está aportando, de momento, es su esfuerzo para ir hacia atrás”.

Publicidad

Publicidad

Desde Catalunya se resisten en reconocer la labor de Franco Mastantuono

Como viene sucediendo luego de cada partido de Franco Mastantuono en la Casa Blanca, los medios cercanos al FC Barcelona exhiben una mirada distinta a los portales con sede en Madrid. Por ejemplo, Mundo Deportivo, apuntó: ”El argentino deja muchos destellos de su calidad, pero, a pesar de la prensa que tiene, no completa un partido redondo”.

En tanto que Sport: ”Quiere hacerlo todo y a veces paga el exceso de ansia. Sabía que este era un partido muy importante para él, ante la inminente vuelta de Bellingham a la titularidad. Hizo méritos con una gambeta y una ‘cucharita’ para Mbappé. Abnegado en la presión y en defensa, pero sigue sin ver puerta”.

ver también El regreso de Jude Bellingham al Real Madrid trae buenas noticias para Franco Mastantuono