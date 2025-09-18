Advierten reclamo de Kylian Mbappé a Franco Mastantuono por ser “demasiado individualista”

Para la mirada desde la Argentina, la actuación de Franco Mastantuono frente al Olympique de Marsella en lo que fue su primer partido en la UEFA Champions League estuvo más que bien. Remató tres veces al arco, tiró dos caños en el área, fue primero en gambetas completadas de su equipo el Real Madrid, acertó 9 de 16 pases y recuperó la pelota en tres ocasiones.

Pero en España no aplicaron el mismo criterio. Consideraron su performance como discreta, siendo el diario Marca el único que lo aprobó con un 6. Es que claro, se trata del Merengue y de la máxima competición a nivel clubes del Viejo Continente, por lo que si bien el ex River no anduvo mal, no alcanza para lo que se exige en la Casa Blanca.

Incluso, el periódico Sport (que vale tener en cuenta que su base se encuentra en Barcelona, por lo que no pierde nunca la oportunidad para lanzarle dardos al Real Madrid), advirtió que hubo un tirón de orejas para Franco Mastantuono por parte de la máxima figura del plantel por su ambición de querer terminar cada una de las jugadas.

”Un futbolista que puede caerle en gracia, pero deberá tener cuidado con los ‘egos’. Mbappé le sirvió una oportunidad clarísima al final del acto inicial y el argentino la desaprovechó. Después le recriminó no haberle cedido el balón por ser demasiado individualista”, reporta el periodista Denís Iglesias del medio mencionado.

Sea así o no, lo cierto es que lo más saliente para el oriundo de Azul, hasta el momento, es la gran confianza que le está brindando Xabi Alonso, al haberlo ubicado como titular en 3 de los 5 partidos del elenco de la capital española en lo que va de la temporada, acumulando un total de 214 minutos. Sin embargo, aún no registra goles ni asistencias, factores que, indudablemente, deberá empezar a aportar para sostener su protagonismo.

Real Madrid ya se enfoca en su partido ante el Espanyol por LaLiga

El Real Madrid, después de vencer al Olympique de Marsella 2 a 1 por la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026, se enfoca nuevamente en LaLiga, certamen en el que asoma como el único líder de la tabla de posiciones con puntaje ideal (12/12).

Será este sábado 20 de septiembre cuando vuelva a retomar la actividad local frente al RCD Espanyol (tercero con 10 unidades) en el Estadio Santiago Bernabéu a las 16:15 horas local (11:15 de la mañana en Argentina), en uno de los compromisos correspondientes a la quinta jornada.

