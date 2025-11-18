Es tendencia:
Joaquín Sabina le dedicó una canción a Franco Mastantuono, que estuvo en las primeras filas del Movistar Arena de Madrid

El futbolista del Real Madrid estuvo mezclado con el público y fue homenajeado por el cantante español en lo que fue uno de sus últimos recitales: sólo quedan dos noches para su despedida final.

Por Federico Del Rio

El ex River, quien heredó de su mamá la pasión por Sabina, compartió videos en sus historias de Instagram en la noche del lunes.
Fue el recital número 69 de la extensa gira de despedida de Joaquín Sabina. La segunda de las últimas cuatro noches en Madrid, donde le pondrá punto final a su carrera de más de seis décadas como cantante. Y en medio de la emoción del propio protagonista, sorprendió que el propio Sabina (76 años) homenajeara a Franco Mastantuono.

“Estos conciertos son los más importantes de mi vida porque son los últimos. Y quiero dedicarle esta canción a tres personas”, comentó antes de que sonara Calle Melancolía. Uno de los tres mencionados fue Mastantuono, quien se encontraba mezclado entre el público, en las primeras filas delante del escenario. De hecho, desde allí mismo el jugador del Real Madrid compartió en Instagram una historia con un fragmento del tema.

El gusto de Mastantuono por Sabina y el rock

La presencia del ex River en el Movistar Arena de Madrid llamó la atención por lo desapercibido que pasó entre la gente, pero no por haber elegido estar en ese recital un lunes por la noche. Franco heredó de su mamá el gusto por las canciones de Sabina y también es fanático del rock, sobre todo nacional.

En una entrevista con Gastón Edul en su casa de Buenos Aires, Mastantuono había mostrado su colección de vinilos, entre los que tenía algunos de Sabina. “Me gusta mucho Joaquín por mi vieja”, contó en ese momento, poco antes de incorporarse a Real Madrid.

Y en el repaso de discos aparecieron los de otros cantantes como Charly García, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Piti Fernández, Ciro, Abel Pintos, y bandas como Soda Stéreo, Las Pastillas del Abuelo, Guasones, Babasónicos, La Beriso y The Beatles. “Nacho Fernández es muy rockero, Armani, Pezzela y el Huevo Acuña también”, contó el zurdo acerca de con quién compartía su gusto musical en el vestuario de River.

Otra manera en la que Mastantuono suele mostrar su fanatismo por Sabina -un reconocido hincha de Atlético de Madrid- es utilizando las canciones del cantante español para acompañar fotos que comparte en sus historias de Instagram.

instagram mastantuono historias sabina

Las historias de Instagram de Mastantuono con canciones de Sabina. (Fotos: Instagram @franco.mastantuono)

El ranking de bandas favoritas de Mastantuono

En una charla con ESPN del mes pasado, Mastantuono eligió (sufriendo) el top five (que finalmente fueron seis) de sus bandas y cantantes favoritos. La consulta había sido para que armara un podio, pero no pudo. “Son muchos, te puedo decir cinco, aunque es difícil”, respondió el futbolista de Real Madrid antes de pensar unos segundos para dejar la lista así:

  • Las Pastillas del Abuelo
  • Guasones
  • Soda Stéreo
  • Babasónicos
  • Joaquín Sabina
  • Andrés Calamaro

En resumen

  • Joaquín Sabina (76 años) homenajeó a Franco Mastantuono en su recital número 69 de la gira de despedida.
  • Mastantuono se encontraba entre el público en las primeras filas del concierto de Sabina en Madrid.
  • El futbolista Franco Mastantuono es fanático de Sabina (por su madre) y del rock nacional argentino.
federico del rio
Federico Del Rio

jpasman
toti pasman

"Ayrton Costa tiene cosas de Walter Samuel y es un 6 hecho a medida de Boca"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

