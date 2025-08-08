Fue candidato al Balón de Oro y se plantó con su equipo para ser compañero de Lautaro Martínez en Inter: “Razones que no entiendo”

A falta de algunas semanas para su cierre, el mercado de pases europeo sigue generando novelas. En esta oportunidad, el conflicto nace en Italia y tiene como protagonista a Ademola Lookman, el delantero nigeriano de Atalanta que estuvo como único representante africano en la lista de candidatos al Balón de Oro 2024. Hoy, sin su presencia en las ternas, se encuentra en boca de todos por plantarse para cumplir su deseo: jugar con Lautaro Martínez en el Inter de Milán.

El conjunto neroazzurro atraviesa una etapa de reconstrucción tras una temporada que dejó cicatrices profundas, con la dura derrota ante PSG en la final de la Champions League y la inesperada eliminación en octavos del Mundial de Clubes. De la mano de Cristian Chivu como DT, el club busca reforzar su ataque y puso la mira en Lookman, héroe del recordado hat-trick en Atalanta en la final de la Europa League ante Bayer Leverkusen hace dos temporadas.

El problema es que el interés de Inter abrió un fuego cruzado inesperado entre el jugador y la dirigencia del club de Bérgamo. Al punto que el atacante de 27 años faltó a los últimos cinco entrenamientos para forzar así su salida, al considerar que Atalanta no cumple con su deseo de venta.

Ademola Lookman, la figura del Calcio que pretende Inter a toda costa (Getty Images).

La tensión escaló al punto que el propio Lookman publicó un comunicado en sus redes sociales. “Tristemente, el club está bloqueando la oportunidad de irme por razones que no entiendo. Como resultado de varias promesas rotas y un trato pobre, puedo confirmar que he enviado un pedido formal de traspaso“, expresó, confirmando la ruptura con Atalanta.

Según informó La Gazzetta dello Sport, Inter presentó una oferta de 42 millones de euros más otros tres en variables, pero la propuesta fue rechazada: Atalanta pretende un monto cercano a los 50 millones. Los de Milán estarían dispuestos a acercarse a esa cifra para asegurarse al delantero, aunque Arsenal también se mantiene expectante a la situación.

El mercado de pases de Inter

Lookman figura en los planes del conjunto milanés con la intención de convertirlo en el socio ideal de Lautaro Martínez. Basta con observar los números de su última temporada: 40 partidos, 20 goles, 7 asistencias, con el plus de haber conformado una dupla letal con Mateo Retegui. Buscarían replicar la ecuación.

Igualmente, en lo que va del mercado, Inter ya incorporó a Luis Henrique, Ange Yoan Boni, Peter Susic y Nikola Salewski. A su vez, también sufrió bajas como las de Joaquín Correa y los hermanos Valentín y Franco Carboni, entre otras siete salidas.

