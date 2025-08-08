Vitinha solo necesitó tres palabras para elegir al ganador del Balón de Oro 2025 en plena disputa Dembélé, Lamine Yamal y Salah

Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah son cuatro de los 30 futbolistas ternados a ganar el Balón de Oro, quienes intentarán quedarse con el premio que otorga la revista francesa France Football para definir al mejor de toda la temporada.

El rendimiento que tuvieron a lo largo de la 2024-2025 fue muy alto, lo cual hace que tengan muchísimas chances de ser galardonados por los votos que obtengan mediante un jurado compuesto por cien periodistas de los países mejor posicionados en el ranking FIFA. Si bien falta para la entrega del premio, se empiezan a conocer los veredictos entre los propios colegas.

A través de una entrevista con el sitio oficial de la Ligue 1, el mediocampista portugués analizó lo que fue el anuncio por parte de France Football para dar a conocer los candidatos, no se metió entre los futbolistas con mayores chances. Si bien sostuvo que “sería extraordinario” poder ganarlo, dejó en claro que Dembélé, su compañero en PSG, tiene que ganarlo: “Lo merece este año”, exclamó.

En tan solo tres palabras, describió por qué razón el francés tiene que adjudicarse el Balón de Oro. El ex Wolverhampton y Porto sostuvo que el delantero es el “jugador más merecedor”. Además, indicó: “Este año, él es realmente el hombre que nos llevó hasta el final, al título“, haciendo referencia a la Champions League en la que vapulearon a Inter de Milán.

Ousmane Dembélé, el candidato a ganar el Balón de Oro, según Vitinha.

La lista completa del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (Francia/PSG)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)

Desiré Doué (Francia/PSG)

Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)

Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)

Scott McTominay (Escocia/Napoli)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Pedri (España/Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Fabián Ruiz (España/PSG)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

Vitinha (Portugal/PSG)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Publicidad

Publicidad

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

ver también Mientras luchan por el Balón de Oro, esta es la diferencia de salarios entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé