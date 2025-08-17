Giro inesperado para uno de los argentinos en el Atlético de Madrid antes del debut en LaLiga

Los altibajos de Nahuel Molina en la última temporada provocaron que tanto el Cholo Simeone como la dirigencia del Atlético de Madrid lo consideraran un futbolista prescindible. Por eso, desde que abrió el mercado de pases en Europa, el ex Boca fue visto como moneda de cambio o como una chance para hacer caja a través de una posible venta.

Sin embargo, las semanas pasaron y no llegó ninguna oferta concreta, a pesar de algún sondeo procedente desde Italia. De igual modo, el libro de transferencias cierra recién el primero de septiembre, por lo que aún hay bastante margen como para que el nacido en Embalse, Córdoba, continúe su camino lejos del Colchonero.

No obstante, en las últimas horas la situación de Nahuel Molina dio un giro de 180 grados, debido a las demoras en la recuperación de José María Giménez. Resulta que el defensor uruguayo, por una molestia muscular, se retiró en el entretiempo del partido contra el Seattle Sounder del 20 de junio por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Y tras casi ocho semanas, todavía se sigue recuperando, de modo tal que no pudo realizar una pretemporada adecuada y, por consiguiente, tampoco se encuentra en condiciones para ser citado por Diego Simeone para el encuentro de la primera fecha de LaLiga contra el RCD Espanyol. Incluso, no se sabe cuándo podrá estar a disposición nuevamente.

A todo esto, Marc Pubill, que llegó como refuerzo desde Almería, en lugar de ser utilizado en su puesto natural, a causa del escenario que se presenta con Josema Giménez, se perfila como una alternativa para la zaga central. Y a su vez, Nahuel Molina asoma, de nuevo, como la principal opción a Marcos Llorente para el lateral derecho, por lo que la idea, de momento, es esperar en caso de que un ofrecimiento por el Campeón del Mundo en Qatar toque la puerta del Estadio Metropolitano.

Atlético de Madrid hace depuración de argentinos

Si bien en el último mercado llegó Thiago Almada, la presencia de argentinos en el Atlético de Madrid, aunque sigue siendo numerosa, disminuyó. Puntualmente, por las salidas de Rodrigo De Paul, que concretó su pase al Inter Miami, y de Ángel Correa, nuevo futbolista de Tigres de la UANL. Y a la espera está, lo descrito anteriormente, lo que pueda suceder con Nahuel Molina hasta el primero de septiembre.

Publicidad

Publicidad

Después, los que siguen firmes de la campaña pasada son: Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso.

ver también El jugador por el que el Real Madrid inscribió a Franco Mastantuono en el Castilla