Insólito: el jugador argentino que recurriría a un permiso de paternidad para cambiar de club en Europa

Un futbolista argentino que ha realizado toda su carrera en el fútbol español es el protagonista de una curiosa situación sobre el cierre del mercado de pases en Europa, pues su búsqueda hasta ahora frustrada de dejar su actual equipo y ser transferido lo llevaría a recurrir a un pedido de paternidad para hacerlo posible.

Se trata de Juan Cruz Díaz, nacido en Quilmes en 2000 y mudado un año más tarde rumbo a España junto a su familia. En Deportivo Leganés desde 2024, vivió el ascenso del equipo a LaLiga y un nuevo descenso la pasada temporada, que fue lo que desencadenó su deseo de marcharse. Ofertas no le han faltado, porque según el diario Marca tuvo propuestas desde Portugal y dentro del mismo fútbol español desde Mallorca, Rayo Vallecano, Osasuna, Alavés y Celta de Vigo.

Con contrato hasta junio de 2028, el extremo surgido en Málaga se topó con el problema de que Leganés solo evalúa su salida si se paga su cláusula de rescisión de 10 millones de euros, lo que ha echado atrás a la amplia mayoría de esos postulantes a hacerse cargo de su ficha. Según MARCA, Juan Cruz sigue siendo objetivo prioritario del Rayo Vallecano y recibe semanalmente llamadas de Íñigo Pérez para reiterarle su máxima confianza y dejarle claro que quiere contar con él sí o sí.

Juan Cruz busca por todos los medios salir de Leganés.

Mientras se desarrolla su novela en el mercado, el jugador de 25 años vive junto a su pareja un momento de máxima felicidad a nivel personal, ya que está esperando junto a su pareja el nacimiento de un hijo para los próximos días. Y desde su entorno aseguran que precisamente esa situación podría también destrabar su salida del Leganés, bajo solicitud de un permiso de paternidad que lo liberaría de reportar con el club durante un tiempo y que de concederse representaría una situación nunca vista con un profesional del mundo del fútbol en España.

La oferta de Rayo Vallecano por Juan Cruz

Rayo Vallecano está dispuesto a desembolsar 5 millones de euros para hacerse del 60 por ciento de la ficha de Juan Cruz Díaz. Es decir, la mitad del dinero fijado en su cláusula de rescisión. Pero hasta el momento la respuesta de Leganés, que le permitió al Real Betis conservar el otro 40 por ciento del pase, ha sido negativa.

La carrera de Juan Cruz en España

Juan Cruz Díaz se formó en Málaga e hizo su estreno en Primera División con su filial, Atlético Malagueño, jugando en la cuarta categoría del fútbol español. Tras un breve paso por el primer equipo en la temporada 2020/2021, en Segunda División, fue transferido al Real Betis, que también comenzó utilizándolo en su filial.

Al Deportivo Leganés llegó a préstamo a inicios del año pasado, pero con una opción de compra obligatoria que derivó en su permanencia y a la firma de un contrato de largo plazo, hasta 2028, que ahora está buscando terminar tras el descenso del equipo a Segunda.