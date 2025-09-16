La respuesta de Leo Balerdi cuando le preguntaron por Kylian Mbappé: ”Para mí el mejor es Messi”

Este martes comienza la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. Y uno de los platos fuertes de la jornada será, sin dudas, el Real Madrid vs. Olympique de Marsella que se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, en lo que será, en definitiva, el estreno de Xabi Alonso al mando del Merengue por el certamen continental.

En ese contexto, Leonardo Balerdi brindó una conferencia de prensa en las horas previas al juego que tendrá lugar a partir de las 21 de Europa Central (16 de Argentina). Fue en ese intercambio con la prensa tanto francesa como española en donde le consultaron por sus sensaciones al tener que enfrentarse a Kylian Mbappé, a quien en la pregunta lo consideraron como el ”mejor jugador del mundo”.

”Hasta que Lionel Messi no se retire, él seguirá siendo el mejor jugador del mundo”, dijo Balerdi, sin titubear y una mueca de picardía. Aun así, reconoció que no será una tarea sencilla medirse al atacante francés, pero que no hará nada diferente que con el resto de los delanteros que le toca marcar: ”Kylian es unno de los mejores, pero hay que tratarlo de la misma manera que el resto, tomando los recaudos, sabiendo de las cualidades físicas que tiene. Es hacer lo mismo que todos los fines de semana, estar atentos”.

Por otra parte, el ex Boca se refirió a lo que será el cruce con Franco Mastantuono, su compañero en la Selección Argentina hace tan solo unos días durante la fecha FIFA de septiembre. ”Con Franco tengo una buena relación. Poder enfrentarlo y que esté en este club es para felicitarlo. Pero lo hablamos con Facu Medina y por más afecto que le tengamos a Franco mañana es un rival. Después del partido es otra cosa, pero mañana durante 90 minutos será el enemigo”, advirtió.

Para cerrar, se animó a realizar una comparación entre el Real Madrid actual y el que dejó Carlo Ancelotti: ”Siento que con la llegada de Xabi Alonso hoy son más un equipo. Todos los jugadores tienen que defender y eso se está viendo. Le está dando confianza a sus jugadores y se ve que han crecido y nosotros intentaremos contrarrestar todo eso”.

Leonardo Balerdi y las sensaciones de jugar en el Santiago Bernabéu

”Sabemos que es una estadio especial, diferente, pero nosotros mantenemos nuestra estructura. Es especial el contexto, el Real Madrid, el ambiente, pero tratamos de dejar eso de lado”, expresó Leo, a nada de salir por el túnel del Estadio Santiago Bernabéu para jugar su primer partido de la Champions League 2025/2026.

Publicidad

Publicidad

La búsqueda del Marsella para un competidor en su puesto

”Esto ya lo he vivido, trato de no mirar si llega alguien nuevo. Además, la llegada de nuevo jugadores nos ayudará a ir para adelante. La competencia sana eleva el nivel de todos”, comentó el zaguero, quien se muestra confiado en sus cualidades ante la puja dentro del plantel para ganarse un lugar en el once de su técnico Roberto De Zerbi.

ver también Franco Mastantuono, la esperanza argentina en el Golden Boy 2025