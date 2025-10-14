Juventus y Atlético de Madrid definen el futuro de Nicolás González

Nicolás González parece haber recuperado su mejor versión al llegar al Atlético de Madrid. El exjugador de Argentinos Juniors calzó justo en la banda izquierda del esquema de Diego Simeone, a punto tal que marcó un gol en su debut contra el Villarreal y fue de los aspectos más altos en los últimos encuentros que disputó el Colchonero en la campaña 2025/2026.

De esta manera, el nacido en Belén de Escobar se encamina para hacer cumplir con la cláusula de compra obligatoria por una cantidad mínima de partidos disputados, que Juventus y el Atleti añadieron en el contrato que, en principio, se estableció por el préstamo de una temporada. Eso, al mismo tiempo, quiere decir que la Vecchia Signora recibirá una suma considerable por la transferencia.

Conforme a Tuttosport, la Juve ya da por descontado que percibirá a mediados del 2026 cerca de 32 millones de euros por parte del Atlético de Madrid por el traspaso de Nicolás González, una cifra que le ayuda bastante para equilibrar unas finanzas que, tal como describe el medio citado, están bastante golpeadas.

Sin embargo, en España exponen una versión con un detalle no menor. Si bien sostienen que en el Atleti están muy contentos con la irrupción del extremo izquierdo de la Selección Argentina, harán un intento con las autoridades de la institución de Turín para que le hagan un descuento para ejecutar la cláusula de compra.

De igual modo, todo dependerá del rendimiento del futbolista en cuestión y de cómo le vaya a nivel colectivo a los dirigidos por el Cholo, puesto que el caso de Antoine Griezmann, a quien en Barcelona sentaron en el banco de suplentes para que no superara el límite y evitar así su compra (de hecho debió regresar al Atlético de Madrid), sigue latente.

Atlético de Madrid espera por Nicolás González y por el resto de los argentinos para prenderse a LaLiga

Publicidad

Publicidad

El Atlético de Madrid espera que Nicolás González, Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina vuelvan en condiciones a la capital española para ponerse bajo las órdenes de Diego Simeone tras los dos partidos amistosos con la Selección Argentina frente a Venezuela y Puerto Rico en Miami.

El Colchonero precisa hilvanar triunfos en LaLiga para prenderse a la pelea del título, puesto que hasta entonces, a causa de un inicio un tanto irregular, se posiciona a 8 unidades del líder Real Madrid. Esa distancia intentará acortar desde el sábado 18 de octubre, día que recibe en el Estadio Metropolitano al Osasuna.

ver también Diego Godín: ”Julián Alvarez está entre los mejores jugadores del mundo”