La decisión de Diego Simeone con Julián Álvarez para el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid

El Cholo confirmó la formación para el partido que comenzará a las 11.15.

Por Joaquín Alis

Julián y Nico González, titulares en Atlético de Madrid vs. Real Madrid
© Getty ImagesJulián y Nico González, titulares en Atlético de Madrid vs. Real Madrid

La jornada del sábado en el fútbol europeo está acaparada por el derbi madrileño. Desde las 11.15 (hora de Argentina), Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid por la jornada 7 de LaLiga de España. Un partido clave para ambos y con presencia albiceleste.

A falta de poco más de una hora para el pitazo inicial, Diego Simeone confirmó la alineación de su equipo para ir en busca de su tercera victoria en el campeonato. Como no podía ser de otra manera, Julián Álvarez será titular en el Colchonero y enfrentará al Merengue por quinta vez con esta camiseta.

La Araña, que viene de anotar un hat-trick ante Rayo Vallecano el pasado miércoles, hará dupla ofensiva con Alexander Sørloth. Será la octava vez para el argentino enfrentando al gigante español, teniendo en cuenta que ya lo había hecho en otras tres oportunidades en Manchester City. Cabe recordar que ya le anotó tres goles.

El equipo del Cholo saldrá a la cancha con Jan Oblak; Marcos Llorente, Clement Lenglet, Dávid Hancko, Robin Le Normand; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Alexander Sørloth y Julián Álvarez. En el banco de suplentes esperarán su oportunidad otros argentinos como Juan Musso y Nahuel Molina.

Real Madrid, con 11 confirmado

Xabi Alonso también confirmó la formación titular del Real Madrid. La visita saldrá a jugar al Metropolitano con Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Güler; Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinicius Júnior.

En esta oportunidad, Franco Mastantuono esperará su chance en el banco de suplentes. Tras haber marcado por primera vez con la camiseta del Merengue ante Levante, el entrenador decidió priorizar otros nombres y guardar al argentino para los minutos finales.

