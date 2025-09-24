Tras el triplete ante Rayo Vallecano, Julián Álvarez aclaró qué pasó en la polémica con el Cholo Simeone: “Fueron otras palabras”

En el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid consiguió una valiosa victoria por 3-2 ante Rayo Vallecano este martes por la sexta fecha de LaLiga. El Colchonero contó con la estelar actuación de Julián Álvarez, que se cargó el equipo al hombro al anotar los tres tantos para el Atleti.

Luego de un comienzo irregular, el combinado dirigido por el Cholo Simeone sumó buenos puntos para intentar acercarse a las primeras posiciones. En ese contexto, la Araña dio la cara tras un flojo empate ante Mallorca que trajo polémica.

En aquella igualdad, el último domingo, se viralizaron imágenes del delantero de la Selección Argentina en el banco de suplentes en las que parecía quejarse por haber sido reemplazado. “Siempre a mi”, se leyó en sus labios. Este miércoles, Julián desmintió aquellas palabras.

“Aclaro, lo dije recién. Se dijo todo eso en redes sociales, pero es más lo que se dice por fuera que lo que pasa acá adentro. Está todo muy bien y esas no fueron las palabras de la lectura de labios que hicieron”, comenzó el delantero surgido de River Plate en diálogo con ESPN.

Y se extendió en su explicación: “Fueron otras palabras, malas palabras, que dije porque estaba enojado conmigo. No me habían salido las cosas por cómo se dio el partido. Uno siempre sabe que pasan estas cosas con el fenómeno de las redes sociales. Estamos tranquilos, bien. Hay que seguir trabajando para mejorar algunas cosas y pensar ahora en el sábado”.

Julián Álvarez ya piensa en Real Madrid

Luego de la buena victoria ante Rayo Vallecano, el Colchonero deberá afrontar nada menos que el Derbi ante Real Madrid. Será el próximo sábado 27 en casa de los de Simeone y a las 11.15 de la mañana, hora argentina.

Publicidad

Publicidad

En ese contexto, el periodista de ESPN bromeó sobre la posibilidad de que Julián mejore los registros de este miércoles para cambiar el triplete por un póker ante el Merengue. “Primero, lo importante es ganar. Lo otro no importa”, sentenció el campeón del mundo.

ver también Nuevo amistoso confirmado para la Selección Argentina: a una semana del inicio del Mundial 2026 y ante una top 15 del ranking FIFA