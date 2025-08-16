La decisión que tomó Nahuel Molina mientras Atlético de Madrid le busca nuevo destino

Desde que inició el mercado de pases en Europa se comenzó a contemplar la posibilidad de que Nahuel Molina deje de ser futbolista del Atlético de Madrid después de tres temporadas en el club. Un notable bajón en su rendimiento durante el último curso lo volvió uno de los jugadores más resistidos entre los hinchas y la directiva, que ya concretó siete fichajes, consideró que era buen momento para ingresar dinero por él.

Pero el nombre del futbolista argentino no figura en la lista de ocho bajas a la que ya ha dado lugar el club, incluso cuando no le han faltado los pretendientes. Las últimas informaciones que llegaron desde el Viejo Continente, de hecho, lo pusieron como protagonista en una suerte de trueque entre el club Colchonero y Juventus para dar con el arribo de Nicolás González al plantel que conduce Diego Simeone.

Para el inicio de una nueva temporada, todo indica que el DT seguirá apostando por Marcos Llorente en el lateral derecho, incluso cuando no es esa su posición natural, lo que mantendrá relegado al futbolista argentino, que en Italia también es pretendido por Lazio, Roma e Inter de Milán; y que también tiene propuestas desde el fútbol de Arabia Saudita.

Sin embargo, según se avanzó desde Esto es Atleti, el jugador no tiene intenciones de dejar el club en el presente mercado de pases, seguro de que todavía está en condiciones de pelear para recuperar la titularidad y el protagonismo en una temporada que también será clave para sus aspiraciones de disputar un nuevo Mundial con la Selección Argentina el año próximo.

Nahuel Molina quiere pelear por recuperar la titularidad.

Más allá de los aspectos deportivos, una razón menos conocida del deseo de Nahuel Molina de seguir vinculado al equipo Colchonero tiene que ver con que su mujer está embarazada y por ello no tienen ninguna intención de mudarse de Madrid en este momento.

Una decisión alentadora para Molina

Más allá que Marcos Llorente continuaría manteniendo el estatus de lateral por derecha titular, una decisión de Diego Simeone que es alentadora para el futuro de Nahuel Molina es la de reconvertir en defensor central a Marc Pubill, uno de los fichajes que llegó en el presente mercado con características ideales para desempeñarse también por esa banda.

Si El Cholo pensara el el jugador que llegó procedente de Almería también como lateral por derecha, Nahuel Molina podría quedar relegado incluso como tercera alternativa, volviéndose todavía más complicadas sus chances de tener protagonismo.