Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÚTBOL INTERNACIONAL

La liga top 10 del mundo que eligió a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador de la historia y expuso los motivos: “Mucho más allá de las estadísticas”

El atacante de Al Nassr fue galardonado en una entrega de premios en el marco de su trayectoria.

Por Agustín Vetere

Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr.
© GettyCristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr.

A los 40 años, Cristiano Ronaldo aún persigue la marca de los 1000 goles mientras se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo. El delantero de Al Nassr se mantiene activo y viene de recibir un premio a su trayectoria por parte de la Liga de Portugal.

Los organizadores de la competencia dónde dio sus primeros pasos como futbolista profesional, con la camiseta de Sporting de Lisboa, lo incluyeron en la gala con un premio especial: el del mejor futbolista de la historia. Así, los portugueses se inclinaron por el Bicho a pesar de que solo disputó una temporada y 31 encuentros allí.

“Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas”, reconocieron al artillero que suma y suma en la Liga Profesional Saudí.

“Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como ‘el mejor de siempre'”, continuaron para celebrar su legado en Portugal.

El galardón de la Liga de Portugal a CR7. (Foto: @ligaportugal)

El galardón de la Liga de Portugal a CR7. (Foto: @ligaportugal)

Cristiano Ronaldo agradeció el premio de la Liga de Portugal

A través de un video, ya que no estuvo presente en la premiación, el atacante dio las gracias por haber sido elegido: “Agradezco a mis compañeros, entrenadores y a quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera para conquistar este maravilloso trofeo. Gracias a todos los que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor”.

Publicidad

Los números de Cristiano Ronaldo en Sporting de Lisboa

A pesar de que aquellos primeros pasos lo llevaron a vestir la camiseta de Manchester United para mostrarse al mundo, su estadía en la capital portuguesa fue corta como profesional. En total, disputó 31 compromisos en los que anotó 5 goles y repartió 6 asistencias. Su único título en Portugal fue la Supercopa del 2002 ante Leixões, con goleada por 5-1, pero sin participación del Bicho desde el banco de suplentes.

El motivo por el que el Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho se expone a una gran pérdida de puntos

ver también

El motivo por el que el Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho se expone a una gran pérdida de puntos

Ni Camp Nou ni Montjuic: el estadio de 6.000 espectadores en el que Barcelona hará de local en LaLiga

ver también

Ni Camp Nou ni Montjuic: el estadio de 6.000 espectadores en el que Barcelona hará de local en LaLiga

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
El mejor jugador de la historia del fútbol según Neymar Jr: “Una experiencia única”
Fútbol Internacional

El mejor jugador de la historia del fútbol según Neymar Jr: “Una experiencia única”

La FA acusó a Chelsea de romper 74 normativas: se expone a la quita de puntos
Fútbol europeo

La FA acusó a Chelsea de romper 74 normativas: se expone a la quita de puntos

Ander Herrera podría sumar minutos frente a Rosario Central: ¿Cuándo fue su último partido?
Boca Juniors

Ander Herrera podría sumar minutos frente a Rosario Central: ¿Cuándo fue su último partido?

Pronósticos Racing Club vs San Lorenzo: La Academia recibe al Ciclón en el Cilindro
Apuestas

Pronósticos Racing Club vs San Lorenzo: La Academia recibe al Ciclón en el Cilindro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo