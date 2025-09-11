La liga top 10 del mundo que eligió a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador de la historia y expuso los motivos: “Mucho más allá de las estadísticas”

A los 40 años, Cristiano Ronaldo aún persigue la marca de los 1000 goles mientras se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo. El delantero de Al Nassr se mantiene activo y viene de recibir un premio a su trayectoria por parte de la Liga de Portugal.

Los organizadores de la competencia dónde dio sus primeros pasos como futbolista profesional, con la camiseta de Sporting de Lisboa, lo incluyeron en la gala con un premio especial: el del mejor futbolista de la historia. Así, los portugueses se inclinaron por el Bicho a pesar de que solo disputó una temporada y 31 encuentros allí.

“Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas”, reconocieron al artillero que suma y suma en la Liga Profesional Saudí.

“Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como ‘el mejor de siempre'”, continuaron para celebrar su legado en Portugal.

El galardón de la Liga de Portugal a CR7. (Foto: @ligaportugal)

Cristiano Ronaldo agradeció el premio de la Liga de Portugal

A través de un video, ya que no estuvo presente en la premiación, el atacante dio las gracias por haber sido elegido: “Agradezco a mis compañeros, entrenadores y a quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera para conquistar este maravilloso trofeo. Gracias a todos los que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor”.

Los números de Cristiano Ronaldo en Sporting de Lisboa

A pesar de que aquellos primeros pasos lo llevaron a vestir la camiseta de Manchester United para mostrarse al mundo, su estadía en la capital portuguesa fue corta como profesional. En total, disputó 31 compromisos en los que anotó 5 goles y repartió 6 asistencias. Su único título en Portugal fue la Supercopa del 2002 ante Leixões, con goleada por 5-1, pero sin participación del Bicho desde el banco de suplentes.

