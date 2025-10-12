La joya de 22 millones de euros que controla Atlético de Madrid para asumir el relevo de un histórico

La reciente contratación de Mateu Alemany para asumir como director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid ya comenzó a dar frutos con las primeras recomendaciones de este a Diego Simeone en materia de futuros refuerzos.

Una misión importante para el expresidente de Mallorca, que también trabajó para Valencia y Barcelona, será comenzar a dar con los relevos de algunos de los históricos del plantel Colchonero, como Antonie Griezmann, Koke, Jan Oblak y José María Giménez.

Alemany, que ya tuvo oportunidad de reunirse con El Cholo y fue muy elogioso de su trabajo, tiene un primer apuntado precisamente para ser recambio de Koke, mediocampista de 33 años que lleva 17 temporadas ininterrumpidas en el primer equipo de Atlético de Madrid y cuenta con contrato vigente hasta junio del próximo año.

El señalado por el directivo es Víctor Froholdt, jugador danés de tan solo 19 años que llegó al Porto a mediados de este año procedente del Copenhague y viene cumpliendo con actuaciones destacadas tanto en la Primeira Liga, donde ya disputó 8 partidos con aporte de un gol y dos asistencias, como en la Europa League, donde participó de las dos primeras presentaciones con victoria en fase de liga.

Víctor Froholdt con la Selección de Dinamarca Sub 19 (Getty).

Siendo reciente su llegada al club portugués a cambio de 12 millones de euros, su valor ya se ha disparado a 22 millones según la última actualización de Transfermarkt. Además, cuenta con contrato hasta 2030, lo que no hará sencilla una salida cercana.

En Atlético de Madrid no tienen prisa por incorporar al danés, pero sí pretenden ejercer un control en su monitoreo, atentos a que hay también otros interesados como el Brighton de la Premier League, con una marcada política de captación de jóvenes talentos.

Un partido que marcó al Atlético

Que en Atlético de Madrid estén pendientes de la evolución de Víctor Froholdt no es casualidad si se tiene en cuenta que más allá de su futuro promisorio ya fue capaz de generar impacto en un duelo cara a cara que tuvo lugar durante la pretemporada y que terminó con victoria 1-0 para Porto, precisamente con gol de Froholdt.