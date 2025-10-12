Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Europeo

La joya de 22 millones de euros que controla Atlético de Madrid para asumir el relevo de un histórico

El juvenil ya enfrentó al equipo de Simeone durante la pretemporada y le marcó un gol.

Por Juan Ignacio Portiglia

El equipo Colchonero ya piensa en el relevo de algunos de sus jugadores emblema.
© Getty ImagesEl equipo Colchonero ya piensa en el relevo de algunos de sus jugadores emblema.

La reciente contratación de Mateu Alemany para asumir como director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid ya comenzó a dar frutos con las primeras recomendaciones de este a Diego Simeone en materia de futuros refuerzos.

Una misión importante para el expresidente de Mallorca, que también trabajó para Valencia y Barcelona, será comenzar a dar con los relevos de algunos de los históricos del plantel Colchonero, como Antonie Griezmann, Koke, Jan Oblak y José María Giménez.

Alemany, que ya tuvo oportunidad de reunirse con El Cholo y fue muy elogioso de su trabajo, tiene un primer apuntado precisamente para ser recambio de Koke, mediocampista de 33 años que lleva 17 temporadas ininterrumpidas en el primer equipo de Atlético de Madrid y cuenta con contrato vigente hasta junio del próximo año.

El señalado por el directivo es Víctor Froholdt, jugador danés de tan solo 19 años que llegó al Porto a mediados de este año procedente del Copenhague y viene cumpliendo con actuaciones destacadas tanto en la Primeira Liga, donde ya disputó 8 partidos con aporte de un gol y dos asistencias, como en la Europa League, donde participó de las dos primeras presentaciones con victoria en fase de liga.

Víctor Froholdt con la Selección de Dinamarca Sub 19 (Getty).

Víctor Froholdt con la Selección de Dinamarca Sub 19 (Getty).

Siendo reciente su llegada al club portugués a cambio de 12 millones de euros, su valor ya se ha disparado a 22 millones según la última actualización de Transfermarkt. Además, cuenta con contrato hasta 2030, lo que no hará sencilla una salida cercana.

Publicidad

En Atlético de Madrid no tienen prisa por incorporar al danés, pero sí pretenden ejercer un control en su monitoreo, atentos a que hay también otros interesados como el Brighton de la Premier League, con una marcada política de captación de jóvenes talentos.

Un partido que marcó al Atlético

Que en Atlético de Madrid estén pendientes de la evolución de Víctor Froholdt no es casualidad si se tiene en cuenta que más allá de su futuro promisorio ya fue capaz de generar impacto en un duelo cara a cara que tuvo lugar durante la pretemporada y que terminó con victoria 1-0 para Porto, precisamente con gol de Froholdt.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Atlético de Madrid sigue sumando refuerzos: Simeone se favorecerá de un tres veces campeón con Barcelona
Fútbol europeo

Atlético de Madrid sigue sumando refuerzos: Simeone se favorecerá de un tres veces campeón con Barcelona

La ironía de Simeone tras el empate del Atlético de Madrid con el Real Celta de Vigo
Fútbol europeo

La ironía de Simeone tras el empate del Atlético de Madrid con el Real Celta de Vigo

La decisión de Simeone con Thiago Almada tras la convocatoria a la Selección Argentina estando lesionado
Selección Argentina

La decisión de Simeone con Thiago Almada tras la convocatoria a la Selección Argentina estando lesionado

Eduardo Arce, DT de México Sub 20, criticó el planteo de Argentina: ''Exagerado''
Selección Argentina

Eduardo Arce, DT de México Sub 20, criticó el planteo de Argentina: ''Exagerado''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo