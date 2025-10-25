La pesadilla del Papu Gómez continúa: la inesperada razón por la que debió postergar su vuelta al fútbol

La pesadilla para Alejandro Gómez todavía no termina, a pesar de que todo indicaba lo contrario. El Papu había activado la cuenta regresiva para este domingo volver a pisar una cancha de fútbol con la camiseta del Padova, de la serie B de Italia, tras dos años de inactividad como consecuencia de una sanción por doping positivo. Pero la espera deberá postergarse, y ahora sin fecha asegurada.

En un principio, el volante argentino de 37 años jugaría ante el Juve Stabia. Sin embargo, su entrenador, Matteo Andreoletti, se encargó de aplazar el debut de su nuevo jugador debido a una lesión muscular que sufrió durante una práctica. “Lo sentimos por Papu desde el punto de vista personal, porque tenía muchas ganas de estar, pero debemos ser prudentes, no podemos correr riesgos que no tienen sentido”, expresó en conferencia de prensa.

Consultado sobre una fecha estimativa para su recuperación, fue sincero. “Cuando esté al 100 por ciento desde el punto de vista de la recuperación, jugará. Tiene un problema muscular que se produjo en los últimos días, no quiero dar una fecha concreta para su regreso que luego quizá no podamos cumplir“, declaró, sin generar falsas expectativas. Aunque calmó las aguas al cerrar: “El objetivo es que vuelva sin forzar, no es nada grave, pero no queremos precipitarnos ni dar una fecha límite innecesaria”.

Lo cierto es que, bajo esta situación, Gómez deberá seguir tachando los días en el calendario. Su último partido oficial fue el 8 de octubre de 2023, cuando con la camiseta del Monza enfrentó a Salernitana por la Serie A. Luego, se haría oficial que dio positivo en un control antidoping cuando jugaba en Sevilla, previo a su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Los resultados detectaron que había consumido terbutalina, sustencia que el jugador argumentó tomar por error en un jarabe para la tos que era de su hijo. De todas formas, debió cumplir con una sanción por dos temporadas

En el mes de julio fue cuando el Papu arregló su llegada a Padova Calcio, donde firmó contrato hasta 2027. “Ahora veo las cosas con más calma e intento vivirlas con calma. Quiero vivir el presente, y en mi presente está en Pádova“, expresó días atrás, ansioso por su debut, cuando reconoció que llegó a recibir ofertas del fútbol argentino que terminó declinando porque considera a Italia como su hogar. Mientras tanto, la expectativa en el Calcio por verlo nuevamente también crece.

