Este martes se dio a conocer que Lamine Yamal no estará a disposición de Luis De La Fuente en la Selección de España para los partidos de Eliminatorias UEFA de noviembre ante George y Turquía, en partidos en los que debería confirmar su clasificación al Mundial 2026.

La baja de esta Fecha FIFA es un episodio más en la novela entre Barcelona y la Selección por Lamine Yamal, que comenzó en septiembre, cuando el extremo se lesionó y empezó a sufrir de una pubalgia, lesión que todavía padece y por la cual se bajó de la convocatoria.

Lamine Yamal se lesionó en la Fecha FIFA de septiembre y todavía no está del todo recuperado. (Getty)

Y mientras la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Fútbol Club Barcelona intercambian comunicados culpándose por las formas de proceder, la realidad es que Lamine Yamal se encuentra en la Ciudad Deportiva del club. De hecho, esa fue la primera decisión de Lamine tras dejar la convocatoria.

“Lamine Yamal tras aterrizar se ha dirigido a la Ciutat Esportiva para seguir el procedimiento que los médicos le indicaron en la jornada del lunes“, detallaron fuentes cercanas al club por la tarde de este martes.

Lamine Yamal y una lesión que no se irá pronto

La pubalgia es una de las peores lesiones que puede sufrir un futbolista. Y es que cuando uno rápidamente piensa en una rotura de ligamentos, la pubalgia tranquilamente puede afectar el desempeño durante mucho más tiempo. “Una pubalgia no es una lesión muscular, sino que es una alteración en la zona del pubis, donde confluyen diferentes músculos“, destacó el Dr. Lluis Puig, fisioterapeuta experto en la materia.

“Podemos decir que son múltiples factores los que hacen que pueda producirse ese dolor en el pubis”, advirtió. “Esto puede venir acarreado por su etapa de crecimiento, en la que ha cambiado su estática corporal y ha habido músculos que se han resentido al crecer. Puede ser que haya más acortamiento de la zona isquiotibial, que los abdominales rectos estén más fuertes, pero los profundos no tanto”, detalló.

En resumen, aseguró que Lamine Yamal tendrá que convivir con la pubalgia: “Habrá que convivir con ella y habrá que hacer un trabajo preventivo y compensatorio“, completó. Y eso es, justamente, lo que está haciendo en este momento.

