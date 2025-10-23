La propuesta de la Premier League a Nico Paz para que desestime su regreso al Real Madrid

Nico Paz la está rompiendo en el Como 1907. Es que en lo que va de la temporada ya registra 7 presencias en la Serie A y una en la Copa Italia, con las que acumula 4 goles y 4 asistencias. Es decir, hasta entonces colaboró en la producción de un gol por partido disputado.

Tal presente con el elenco de Cesc Fábregas no hace más que despuntar los rumores sobre su futuro cercano. Por un lado, reportes procedentes de España aseguran que en el Real Madrid están convencidos en tener que hacer uso de la cláusula de recompra a mediados del 2026, por un monto de 10 millones de euros. Esta será la última instancia que tendrá la Casa Blanca para hacerse nuevamente con la ficha del futbolista de la Selección Argentina (ya tuvo la primera a mediados del 2025 por 8 millones).

Pero por el otro, en Italia mismo exhibieron que el Inter de Milán no se baja de la pelea por capturar a Nico Paz, en pos de verlo con la camiseta nerazzurra después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del año qeu viene. Ya hubo acercamientos por parte de Javier Zanetti, vicepresidente, y lo último que se supo en la última semana es que arrimaron una propuesta de 58 millones de euros.

No obstante, no serían las únicas ofertas que el nacido en Santa Cruz de Tenerife tiene sobre la mesa. Conforme a Mundo Deportivo, Arsenal y Chelsea ya tomaron contacto con el entorno del protagonista para persuadirlo y que pegue el salto de la Serie A a la Premier League una vez culmine la campaña actual con el Como 1907.

Al igual que lo hizo el Tottenham a principios del 2025, intentaron exponer la difícil tarea que tendrá Nico Paz para hacerse un lugar en el once del Merengue con la cantidad de futbolistas que hay en las posiciones que se proyecta (mediapunta o extremo), tales son los casos de Franco Mastantuono, Arda Guler, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Rodrygo Goes y Vinícius.

Nico Paz apunta al Mundial y clasificar a una copa internacional con el Como 1907

Mientras se resuelva su futuro cercano, Nico Paz se mueve con dos objetivos en la cabeza. El primero tiene que ver con el Como 1907, con el cual ya no se apunta solo a la permanencia, sino a la posibilidad de clasificar a una competición internacional. De momento se ubica sexto en la tabla de la liga italiana, por lo que se está adjudicando el pasaje a la Conference League.

En esa línea, si mantiene su rendimiento, no hay dudas en que Lionel Scaloni lo seguirá teniendo en cuenta para conformar el plantel de la Selección Argentina. Incluso, hoy se encamina a participar de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

