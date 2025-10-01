Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

En España se rinden a los pies de Julián Alvarez: ”Es fantástico”

Los medios españoles están deslumbrados con el presente de la Araña.

Por Germán Carrara

Los medios españoles destacaron la actuación de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt.
© Getty ImagesLos medios españoles destacaron la actuación de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt.

Julián Alvarez ya lleva 7 goles en la temporada con el Atlético de Madrid, de los cuales 6 los anotó en la última semana. Tres frente al Rayo Vallecano el miércoles 24 de septiembre, dos ante el Real Madrid el sábado 27 y uno -más dos asistencias- este martes 30 contra el Eintracht Frankfurt por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

En ese sentido, como no podía ser de otra manera, en España le llueven los elogios por lo que fue su producción en estos tres partidos. Y particularmente a raíz de lo que fue su presentación frente al equipo alemán, los medios de comunicación dejaron explícita su admiración para con el atacante de la Selección Argentina.

‘Se intuye su peligro cada vez que entra en acción. Estuvo a punto de marcar en la acción que acabaría con el 1-0. Se marcó una jugada de superclase para irse de su par con una facilidad pasmosa y regalar el gol a Griezmann. En la segunda parte, tras una jugada en solitario plena de talento, llegaría el penalti que acabaría transformando a lo Panenka, su particular respuesta al ‘doble toque’ del anterior partido de Champions en el Metropolitano. Nota Final: 9”, describió el diario Marca.

Las calificaciones del resto de los principales medios españoles sobre la actuación de Julián Alvarez frente al Eintracht Frankfurt

Diario AS: ”Sigue dejando muestras del fantástico futbolista que es. Un nuevo gol, de penalti a lo Panenka. En la primera parte se estrelló con Santos, pero marcó su sexta diana en tres partidos. Y añadió dos asistencias de enorme talento. La primera, marchándose por potencia de tren inferior y buscando el desmarque de Griezmann. Y a balón parado para el cabezazo de Giuliano. Hace muchísimas cosas y todas bien. Baja a recibir, muerde, presiona, realiza coberturas… Estrellón”.

El Desmarque: ”Julián Álvarez (9): dos asistencias y un gol, y sin ser su mejor partido. Transformó un penalti en la recta final a lo ‘Panenka”’.

Publicidad

Mundo Deportivo (sin puntaje): ”A su cita con el gol. Octavo tamto del argentino en los últimos siete días. Esta vez, de penalti a lo Panenka”.

Atlético de Madrid vuelve a sintonizar LaLiga

Atlético de Madrid buscará seguir transitando por el camino de la victoria, nuevamente con su actividad en LaLiga. En este caso se verá las caras con el Real Celta de Vigo en el Estadio Balaídos el domingo 5 de octubre desde las 21:00 horas CET. El Colchonero precisa ganar para no perderle pisada al Barcelona, el líder de la tabla de posiciones de quien está a 7 unidades.

Los puntajes de los medios españoles para Franco Mastantuono post Real Madrid vs. Kairat

ver también

Los puntajes de los medios españoles para Franco Mastantuono post Real Madrid vs. Kairat

Los hinchas del Barcelona prefieren a Julián Alvarez por encima de Erling Haaland: ”Es mi obsesión”

ver también

Los hinchas del Barcelona prefieren a Julián Alvarez por encima de Erling Haaland: ”Es mi obsesión”

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Los puntajes de los medios españoles para Mastantuono vs. Kairat
Fútbol europeo

Los puntajes de los medios españoles para Mastantuono vs. Kairat

Julián Álvarez picó el penal y marcó un golazo para la paliza de Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League
Fútbol europeo

Julián Álvarez picó el penal y marcó un golazo para la paliza de Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League

A pura gambeta y con asistencia top, Julián Álvarez le cedió un gol histórico a Antoine Griezmann en Atlético de Madrid
Fútbol europeo

A pura gambeta y con asistencia top, Julián Álvarez le cedió un gol histórico a Antoine Griezmann en Atlético de Madrid

Surgió de River, no tuvo lugar con Gallardo y ahora reveló por qué rechazó a Racing en el último mercado: “El corazón”
Fútbol Argentino

Surgió de River, no tuvo lugar con Gallardo y ahora reveló por qué rechazó a Racing en el último mercado: “El corazón”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo