En España se rinden a los pies de Julián Alvarez: ”Es fantástico”

Julián Alvarez ya lleva 7 goles en la temporada con el Atlético de Madrid, de los cuales 6 los anotó en la última semana. Tres frente al Rayo Vallecano el miércoles 24 de septiembre, dos ante el Real Madrid el sábado 27 y uno -más dos asistencias- este martes 30 contra el Eintracht Frankfurt por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

En ese sentido, como no podía ser de otra manera, en España le llueven los elogios por lo que fue su producción en estos tres partidos. Y particularmente a raíz de lo que fue su presentación frente al equipo alemán, los medios de comunicación dejaron explícita su admiración para con el atacante de la Selección Argentina.

‘‘Se intuye su peligro cada vez que entra en acción. Estuvo a punto de marcar en la acción que acabaría con el 1-0. Se marcó una jugada de superclase para irse de su par con una facilidad pasmosa y regalar el gol a Griezmann. En la segunda parte, tras una jugada en solitario plena de talento, llegaría el penalti que acabaría transformando a lo Panenka, su particular respuesta al ‘doble toque’ del anterior partido de Champions en el Metropolitano. Nota Final: 9”, describió el diario Marca.

Las calificaciones del resto de los principales medios españoles sobre la actuación de Julián Alvarez frente al Eintracht Frankfurt

Diario AS: ”Sigue dejando muestras del fantástico futbolista que es. Un nuevo gol, de penalti a lo Panenka. En la primera parte se estrelló con Santos, pero marcó su sexta diana en tres partidos. Y añadió dos asistencias de enorme talento. La primera, marchándose por potencia de tren inferior y buscando el desmarque de Griezmann. Y a balón parado para el cabezazo de Giuliano. Hace muchísimas cosas y todas bien. Baja a recibir, muerde, presiona, realiza coberturas… Estrellón”.

El Desmarque: ”Julián Álvarez (9): dos asistencias y un gol, y sin ser su mejor partido. Transformó un penalti en la recta final a lo ‘Panenka”’.

Publicidad

Publicidad

Mundo Deportivo (sin puntaje): ”A su cita con el gol. Octavo tamto del argentino en los últimos siete días. Esta vez, de penalti a lo Panenka”.

Atlético de Madrid vuelve a sintonizar LaLiga

Atlético de Madrid buscará seguir transitando por el camino de la victoria, nuevamente con su actividad en LaLiga. En este caso se verá las caras con el Real Celta de Vigo en el Estadio Balaídos el domingo 5 de octubre desde las 21:00 horas CET. El Colchonero precisa ganar para no perderle pisada al Barcelona, el líder de la tabla de posiciones de quien está a 7 unidades.

ver también Los puntajes de los medios españoles para Franco Mastantuono post Real Madrid vs. Kairat