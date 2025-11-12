Es tendencia:
En 43 segundos, Leandro Paredes explicó la situación de Paulo Dybala y su posible llegada a Boca: “Hay que estar tranquilos”

El capitán Xeneize se refirió a las palabras de su padre, en las que aseguró que Dybala tenía intenciones de llegar a Boca más pronto que tarde.

Por Germán Celsan

Paredes se refirió a una posible reunión con Dybala en Boca
Luego de lo que fue una contundente victoria en el Superclásico, que significó asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores, los futbolistas de Boca dialogaron con los medios en el Predio de Ezeiza. Allí, Leandro Paredes fue uno de los encargados de tomar la palabra en representación del plantel.

El capitán Xeneize se refirió a varios temas, como la actualidad del equipo con Claudio Úbeda al frente, pero también hizo referencia a la posibilidad de que Paulo Dybala finalmente vista la camiseta azul y oro. El mediapunta de la Roma no tiene asegurada su continuidad en Italia y con Boca en la Libertadores, la ilusión de los hinchas del club de La Ribera, crece.

Yo ya lo hablé varias veces con él“, admitió Paredes para iniciar una respuesta que terminó teniendo bastante mesura por parte del capitán de Boca. “Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quién para meterme en las decisiones de los demás“, afirmó.

Obviamente que la ilusión y el deseo siempre están, pero son decisiones muy personales, en las que no me puedo meter”, reconoció Paredes sobre la eventual llegada de Dybala en el corto plazo, y lo comparó con que vivió en carne propia en los meses previos a su regreso al club: “Hasta que vine, me cagaron a puteadas, así que hay que estar tranquilos. Cada uno vive su vida y su carrera de la manera en que quiera y crea que es lo mejor. Ojalá él pueda decidir lo que quiera hacer”.

Finalmente, sobre las declaraciones de su padre, que encendieron los rumores de la llegada de Dybala en estas últimas horas, el capitán Xeneize se limitó a responder de forma ocurrente: “Mi papá está re loco”, bromeó.

Dybala termina su contrato a fin de temporada en Roma y no es seguro que renueve

Los calendarios del fútbol europeo y el latinoamericano no son exactamente iguales. Y es que mientras la Copa Libertadores comienza en el primer semestre del año natural, en Europa se está jugando la parte final de una temporada que inició en agosto del año previo.

Entonces, para una eventual llegada de Paulo Dybala a Boca en el comienzo de la Copa Libertadores, el futbolista argentino debería salir en enero de la Roma, con seis meses todavía en su contrato. En cambio, si espera a la finalización del mismo –el cual aún no se sabe si va a ser renovado-, podría llegar libre para mitad de año. Claro, la participación de Boca en la Libertadores para ese entonces dependerá de su actuación en la Fase de Grupos.

En síntesis

  • Leandro Paredes, capitán de Boca, se refirió a la posible llegada de Paulo Dybala, pidiéndole que decida “muy tranquilo”.
  • Leandro Paredes afirmó que la “ilusión y el deseo siempre están” sobre la eventual llegada de Paulo Dybala a Boca.
  • El contrato de Paulo Dybala con la Roma expira en julio del 2026 y no es segura su renovación.
germán celsan
Germán Celsan

