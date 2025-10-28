Es tendencia:
La ventaja que tendrá Atlético de Madrid para acercarse al Real Madrid en LaLiga

Atlético de Madrid no saldrá de la capital española hasta el mes de diciembre. ¿Lo sabrá aprovechar para arrimarse al Merengue en la tabla de LaLiga?

Por Germán Carrara

Atlético de Madrid jugará seis partidos en noviembre, todos sin moverse de Madrid.
El Atlético de Madrid logró su primer triunfo como visitante en la temporada. Fue 2 a 0 al Real Betis este lunes 27 de octubre en el Estadio La Cartuja de Sevilla (el Benito Villamarín está en reformas) y de esa manera ya se estableció en la zona de los puestos de clasificación a la UEFA Champions League del año que viene, el objetivo que le plantea año tras otro la directiva a Diego Simeone (gran parte de su balance depende de los ingresos que entrar por participar del certamen continental).

Ahora, la meta es acortar la mayor cantidad de puntos posibles con el Real Madrid para encarar la segunda parte de LaLiga como serio candidato al título. Y la realidad es que en noviembre, al Colchonero se le presenta un panorama altamente favorable para recuperar todo el terreno que cedió en las primeras ocho fechas del campeonato (empató 4, ganó 3 y perdió 1, dejando así en el camino 11 puntos).

Es que resulta que el Atlético de Madrid tendrá sus próximos 6 compromisos en la capital española, escenario que evita que los integrantes del plantel que comanda el Cholo tengan mayor desgaste físico con los viajes que habitualmente surgen entre el certamen local y la UEFA Champions League.

En concreto, al Atleti, en orden, se le viene: Sevilla este sábado primero de noviembre en el Estadio Metropolitano. Luego, el martes 4 recibe al Union Saint-Gilloise y el sábado 8 al Levante. Y al regreso de la fecha FIFA, visita al Getafe (dentro de la Comunidad de Madrid) el domingo 23 y vuelve a su recinto para enfrentarse al Inter de Milán el miércoles 26 y al Real Oviedo el domingo 30.

El calendario del Real Madrid durante el mes de noviembre

El Real Madrid, en su caso, tendrá un fixture un tanto más movido. Este sábado primero de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabéu, se medirá al Valencia. Después visitará Anfield para el choque con el Liverpool por Champions y a su retorno a España jugará con el Rayo Vallecano en el barrio de Vallecas (también dentro de Madrid).

Más tarde viaja a Elche para el compromiso del domingo 23, a los tres días tiene el cruce con Olympiacos en Atenas y cierra su mes el domingo 30 en Cataluña contra el Girona. Es decir, cuatro viajes, dos al exterior y dos por el interior del territorio español.

Publicidad

Tabla de posiciones de LaLiga de España tras la fecha 10

El Real Madrid es el líder de LaLiga con 27 unidades. Le siguen el Barcelona con 22, Villarreal con 20, Atlético de Madrid con 19 (hasta acá los que clasifican a la UEFA Champions League), Espanyol con 18 (puesto de Europa League) y Real Betis con 16 (Conference League). Más atrás asoman Rayo Vallecano, Elche, Athletic Club de Bilbao y Getafe, todos con 14.

