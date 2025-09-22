Es tendencia:
Con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé como protagonistas, los mejores memes del Balón de Oro 2025

Durante la ceremonia que otorga el premio al mejor jugador del mundo en la última temporada, las redes sociales fueron protagonistas.

Por Nahuel De Hoz

Lamine Yamal y Ousmane Dembéle, cracks mundiales.
© GettyLamine Yamal y Ousmane Dembéle, cracks mundiales.

Mientras se llevó a cabo la ceremonia que realiza la mítica revista France Football para hacer entrega el Balón de Oro 2025 al mejor jugador del mundo durante la última temporada, las redes sociales también fueron protagonistas. Aunque no determinaron el ganador del premio individual más importante del planeta, sí fueron partícipes al reaccionar a las posiciones finales de los futbolistas.

Lo cierto es que finalmente, Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro y es considerado el mejor futbolista del mundo durante la última temporada. Mientras tanto, Lamine Yamal se quedó con la espina y fue uno de los principales focos de atención para los usuarios de las redes sociales. Vinícius Júnior, fue otro que recibió una enorme cantidad de memes en internet.

A continuación, los memes más destacados

