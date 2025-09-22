Ousmane Dembélé solo necesitó una frase para agradecerle a Lionel Messi tras ganar el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé se convirtió este lunes en el nuevo ganador del Balón de Oro. El futbolista francés, que ganó la Champions League con Paris Saint-Germain, fue votado como el mejor jugador de la última temporada, delante de Lamine Yamal, el otro gran candidato.

De esta manera, el campeón del mundo con la Selección de Francia en Rusia 2018 obtuvo por primera vez el galardón de France Football. Con 28 años, el Mosquito se subió al escenario del Teatro del Châtelet en París y ofreció un discurso para agradecer por el premio.

“Increíble lo que acaba de pasarme, no tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional, estoy orgulloso de todo lo que he logrado en mi carrera”, comenzó el atacante.

Y siguió: “Agradezco a PSG, quién me vino a buscar en 2023, al presidente, al equipo, que es una familia maravillosa. Me gustaría darle las gracias a todo el personal del PSG, a Luis Enrique, mi padre y sobre todo a los compañeros de equipo”.

Pero los agradecimientos no culminaron allí. Es que también reconoció a quiénes lo ayudaron en temporadas anteriores y no tardó en nombrar su paso por Barcelona. En ese momento compartió palabras especiales para Lionel Messi, con quién jugó en su etapa en el Blaugrana.

“Quiero agradecer al FC Barcelona, ​​el club de mis sueños. Jugué con Lionel Messi, quiero agradecerle también, aprendí mucho de él”, expuso Dembélé sobre el máximo ganador del Balón de Oro, con 8 trofeos.

Uno por uno, todos los ganadores del Balón de Oro

2025 | Ousmane Dembélé

2024 | Rodri Hernández

2023 | Lionel Messi

2022 | Karim Benzema

2021 | Lionel Messi

2019 | Lionel Messi

2018 | Luka Modrić

2017 | Cristiano Ronaldo

2016 | Cristiano Ronaldo

2015 | Lionel Messi

2014 | Cristiano Ronaldo

2013 | Cristiano Ronaldo

2012 | Lionel Messi

2011 | Lionel Messi

2010 | Lionel Messi

2009 | Lionel Messi

2008 | Cristiano Ronaldo

2007 | Kaká

2006 | Fabio Cannavaro

2005 | Ronaldinho

2004 | Andriy Shevchenko

2003 | Pavel Nedved

2002 | Ronaldo Nazário

2001 | Michael Owen

2000 | Luís Figo

1999 | Rivaldo

1998 | Zinedine Zidane

1997 | Ronaldo Nazário

1996 | Matthias Sammer

1995 | George Weah

1994 | Hristo Stoichkov

1993 | Roberto Baggio

1992 | Marco van Basten

1991 | Jean-Pierre Papin

1990 | Lothar Matthäus

1989 | Marco van Basten

1988 | Marco van Basten

1987 | Ruud Gullit

1986 | Igor Belánov

1985 | Michel Platini

1984 | Michel Platini

1983 | Michel Platini

1982 | Paolo Rossi

1981 | Karl-Heinz Rummenigge

1980 | Karl-Heinz Rummenigge

1979 | Kevin Keegan

1978 | Kevin Keegan

1977 | Allan Simonsen

1976 | Franz Beckenbauer

1975 | Oleg Blojín

1974 | Johan Cruyff

1973 | Johan Cruyff

1972 | Franz Beckenbauer

1971 | Johan Cruyff

1970 | Gerd Müller

1969 | Gianni Rivera

1968 | George Best

1967 | Flórian Albert

1966 | Bobby Charlton

1965 | Eusébio da Silva

1964 | Denis Law

1963 | Lev Yashin

1962 | Josef Masopust

1961 | Omar Sívori

1960 | Luis Suárez

1959 | Alfredo Di Stéfano

1958 | Raymond Kopa

1957 | Alfredo Di Stéfano

1956 | Stanley Matthews

