Ousmane Dembélé solo necesitó una frase para agradecerle a Lionel Messi tras ganar el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé se convirtió este lunes en el nuevo ganador del Balón de Oro. El futbolista francés, que ganó la Champions League con Paris Saint-Germain, fue votado como el mejor jugador de la última temporada, delante de Lamine Yamal, el otro gran candidato.
De esta manera, el campeón del mundo con la Selección de Francia en Rusia 2018 obtuvo por primera vez el galardón de France Football. Con 28 años, el Mosquito se subió al escenario del Teatro del Châtelet en París y ofreció un discurso para agradecer por el premio.
“Increíble lo que acaba de pasarme, no tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional, estoy orgulloso de todo lo que he logrado en mi carrera”, comenzó el atacante.
Y siguió: “Agradezco a PSG, quién me vino a buscar en 2023, al presidente, al equipo, que es una familia maravillosa. Me gustaría darle las gracias a todo el personal del PSG, a Luis Enrique, mi padre y sobre todo a los compañeros de equipo”.
Pero los agradecimientos no culminaron allí. Es que también reconoció a quiénes lo ayudaron en temporadas anteriores y no tardó en nombrar su paso por Barcelona. En ese momento compartió palabras especiales para Lionel Messi, con quién jugó en su etapa en el Blaugrana.
“Quiero agradecer al FC Barcelona, el club de mis sueños. Jugué con Lionel Messi, quiero agradecerle también, aprendí mucho de él”, expuso Dembélé sobre el máximo ganador del Balón de Oro, con 8 trofeos.
Uno por uno, todos los ganadores del Balón de Oro
- 2025 | Ousmane Dembélé
- 2024 | Rodri Hernández
- 2023 | Lionel Messi
- 2022 | Karim Benzema
- 2021 | Lionel Messi
- 2019 | Lionel Messi
- 2018 | Luka Modrić
- 2017 | Cristiano Ronaldo
- 2016 | Cristiano Ronaldo
- 2015 | Lionel Messi
- 2014 | Cristiano Ronaldo
- 2013 | Cristiano Ronaldo
- 2012 | Lionel Messi
- 2011 | Lionel Messi
- 2010 | Lionel Messi
- 2009 | Lionel Messi
- 2008 | Cristiano Ronaldo
- 2007 | Kaká
- 2006 | Fabio Cannavaro
- 2005 | Ronaldinho
- 2004 | Andriy Shevchenko
- 2003 | Pavel Nedved
- 2002 | Ronaldo Nazário
- 2001 | Michael Owen
- 2000 | Luís Figo
- 1999 | Rivaldo
- 1998 | Zinedine Zidane
- 1997 | Ronaldo Nazário
- 1996 | Matthias Sammer
- 1995 | George Weah
- 1994 | Hristo Stoichkov
- 1993 | Roberto Baggio
- 1992 | Marco van Basten
- 1991 | Jean-Pierre Papin
- 1990 | Lothar Matthäus
- 1989 | Marco van Basten
- 1988 | Marco van Basten
- 1987 | Ruud Gullit
- 1986 | Igor Belánov
- 1985 | Michel Platini
- 1984 | Michel Platini
- 1983 | Michel Platini
- 1982 | Paolo Rossi
- 1981 | Karl-Heinz Rummenigge
- 1980 | Karl-Heinz Rummenigge
- 1979 | Kevin Keegan
- 1978 | Kevin Keegan
- 1977 | Allan Simonsen
- 1976 | Franz Beckenbauer
- 1975 | Oleg Blojín
- 1974 | Johan Cruyff
- 1973 | Johan Cruyff
- 1972 | Franz Beckenbauer
- 1971 | Johan Cruyff
- 1970 | Gerd Müller
- 1969 | Gianni Rivera
- 1968 | George Best
- 1967 | Flórian Albert
- 1966 | Bobby Charlton
- 1965 | Eusébio da Silva
- 1964 | Denis Law
- 1963 | Lev Yashin
- 1962 | Josef Masopust
- 1961 | Omar Sívori
- 1960 | Luis Suárez
- 1959 | Alfredo Di Stéfano
- 1958 | Raymond Kopa
- 1957 | Alfredo Di Stéfano
- 1956 | Stanley Matthews
