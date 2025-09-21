Xabi Alonso contó la reacción que tuvo Franco Mastantuono cuando lo sacó vs. Espanyol

Real Madrid le ganó 2 a 0 al Espanyol este sábado 20 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu, con lo cual sigue siendo el único líder de la tabla de posiciones de LaLiga con puntaje ideal (15 sobre 15). Además, se trató de un encuentro más en el que Franco Mastantuono fue titular (ya es el cuarto partido de 6 en la temporada que es incluido en la formación inicial).

El nacido en Azul jugó 77 minutos, siendo así, el mayor tiempo que se mantuvo en cancha desde que arribó al fútbol europeo (hasta entonces, venía saliendo aproximadamente a los 60 minutos, salvo el duelo con Osasuna, en el que ingresó en el segundo tiempo, y el encuentro con la Real Sociedad, post fecha FIFA, en el que no sumó minutos).

No obstante, a pesar de que Xabi Alonso contó con él en gran parte del duelo correspondiente a la quinta jornada de LaLiga 2025/2026, Franco Mastantuono expresó su molestia por tener que salir del terreno de juego. Así de claro lo contó el entrenador del Merengue en la conferencia de prensa posterior al duelo que tuvo lugar en la Casa Blanca.

”Franco me dijo: ‘¿me sacas a mí?’. Sí, Franco, te saco a tí”, relató Xabi Alonso respecto al momento en el que el ex River se retiró del campo en medio de la pausa para hidratación (durante el verano europeo se aplica a los 30 minutos de cada tiempo). De igual modo, el estratega entiende el fastidio de sus futbolistas por ser sustituidos y explicó por qué necesita relevarlos: ”Al final a todos les sucede, pero estoy contento con el partido que ha hecho Franco, pero necesito a los jugadores frescos porque el calendario es exigente”.

Por otra parte, expresó su tranquilidad por haber obtenido otros tres puntos que afianzan al Real Madrid en la cima de la clasificación del torneo local: ”Fue una victoria solvente, más que brillante, pero son victorias buenas. Con control, sin situaciones que nos estresen. No son las más divertidas, pero a mi me gustan”.

Xabi Alonso advierte que Mastantuono jugará ”mientras rinda”

En otro de los fragmentos de la conferencia de prensa, Xabi Alonso detalló el análisis que está haciendo del juego de Franco Mastantuono: ”Yo creo que en la posición que juega, necesitamos ese tipo de jugador, que tenga amplitud. Con él tenemos verticalidad y la calidad que tiene… Mientras rinda va a jugar”.

Asimismo, le pidió calma para marcar su gol: ”Si las cosas llevan un poco más de tiempo habrá que esperar, pero yo lo veo bien. Sí que tiene ganas de hacer el gol, pero cuánto más se fuerzan las cosas, más tardan. Eso llegará con naturalidad, llegará con las cosas que hay que hacer”.

