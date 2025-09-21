Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Xabi Alonso contó la reacción que tuvo Franco Mastantuono cuando lo sacó vs. Espanyol

El entrenador del Real Madrid admitió que al ex River no le gustó nada el cambio por Brahim Díaz.

Por Germán Carrara

Xabi Alonso contó que Franco Mastantuono se enojó cuando le tocó ser reemplazado por Brahim Díaz a los 77 minutos vs. Espanyol.
© Getty ImagesXabi Alonso contó que Franco Mastantuono se enojó cuando le tocó ser reemplazado por Brahim Díaz a los 77 minutos vs. Espanyol.

Real Madrid le ganó 2 a 0 al Espanyol este sábado 20 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu, con lo cual sigue siendo el único líder de la tabla de posiciones de LaLiga con puntaje ideal (15 sobre 15). Además, se trató de un encuentro más en el que Franco Mastantuono fue titular (ya es el cuarto partido de 6 en la temporada que es incluido en la formación inicial).

El nacido en Azul jugó 77 minutos, siendo así, el mayor tiempo que se mantuvo en cancha desde que arribó al fútbol europeo (hasta entonces, venía saliendo aproximadamente a los 60 minutos, salvo el duelo con Osasuna, en el que ingresó en el segundo tiempo, y el encuentro con la Real Sociedad, post fecha FIFA, en el que no sumó minutos).

No obstante, a pesar de que Xabi Alonso contó con él en gran parte del duelo correspondiente a la quinta jornada de LaLiga 2025/2026, Franco Mastantuono expresó su molestia por tener que salir del terreno de juego. Así de claro lo contó el entrenador del Merengue en la conferencia de prensa posterior al duelo que tuvo lugar en la Casa Blanca.

”Franco me dijo: ‘¿me sacas a mí?’. Sí, Franco, te saco a tí”, relató Xabi Alonso respecto al momento en el que el ex River se retiró del campo en medio de la pausa para hidratación (durante el verano europeo se aplica a los 30 minutos de cada tiempo). De igual modo, el estratega entiende el fastidio de sus futbolistas por ser sustituidos y explicó por qué necesita relevarlos: ”Al final a todos les sucede, pero estoy contento con el partido que ha hecho Franco, pero necesito a los jugadores frescos porque el calendario es exigente”.

Por otra parte, expresó su tranquilidad por haber obtenido otros tres puntos que afianzan al Real Madrid en la cima de la clasificación del torneo local: ”Fue una victoria solvente, más que brillante, pero son victorias buenas. Con control, sin situaciones que nos estresen. No son las más divertidas, pero a mi me gustan”.

Xabi Alonso advierte que Mastantuono jugará ”mientras rinda”

En otro de los fragmentos de la conferencia de prensa, Xabi Alonso detalló el análisis que está haciendo del juego de Franco Mastantuono: ”Yo creo que en la posición que juega, necesitamos ese tipo de jugador, que tenga amplitud. Con él tenemos verticalidad y la calidad que tiene… Mientras rinda va a jugar”.

Publicidad

Asimismo, le pidió calma para marcar su gol: ”Si las cosas llevan un poco más de tiempo habrá que esperar, pero yo lo veo bien. Sí que tiene ganas de hacer el gol, pero cuánto más se fuerzan las cosas, más tardan. Eso llegará con naturalidad, llegará con las cosas que hay que hacer”.

Franco Mastantuono empieza a convence a la prensa española: ”No se guarda nada”

ver también

Franco Mastantuono empieza a convence a la prensa española: ”No se guarda nada”

Jorge Valdano sobre Franco Mastantuono: ”Tiene que convencer a la gente del Real Madrid”

ver también

Jorge Valdano sobre Franco Mastantuono: ”Tiene que convencer a la gente del Real Madrid”

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Mastantuono empieza a convencer a la prensa española: ''No se guarda nada''
Fútbol europeo

Mastantuono empieza a convencer a la prensa española: ''No se guarda nada''

Insólito: el hijo de Zidane cambió de nacionalidad para jugar la Copa Africana y en su nuevo país lo acusan de oportunismo
Fútbol Internacional

Insólito: el hijo de Zidane cambió de nacionalidad para jugar la Copa Africana y en su nuevo país lo acusan de oportunismo

Xabi Alonso fue contundente con la titularidad de Mastantuono: "Deberemos esperar"
Fútbol europeo

Xabi Alonso fue contundente con la titularidad de Mastantuono: "Deberemos esperar"

La importante estadística que lidera Messi gracias a sus dos goles vs. DC United
Lionel Messi

La importante estadística que lidera Messi gracias a sus dos goles vs. DC United

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo