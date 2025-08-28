El Manchester United no solo que no levanta cabeza sino que la hunde cada vez más. Luego de una temporada 2024/2025 en la que terminó decimoquinto en la tabla de posiciones de la Premier League y perdió en la Final de la Europa League con el Tottenham (resultados que lo dejaron sin competencia internacional en el presente), comenzó la campaña 2025/2026 con tres resultados saca técnicos.

Perdió uno de los clásicos con el Arsenal en la primera fecha de la liga inglesa, empató con el Fulham tras empezar ganando en la segunda jornada y fue eliminado en la Segunda Ronda de la EFL Cup a manos del Grimsby Town Football Club, un modesto equipo de la EFL League Two, el cuarto nivel del sistema de ligas del fútbol inglés.

Semejante panorama dejó a Ruben Amorim al borde del knockout. De hecho, el mismo portugués reconoció en conferencia de prensa que la actualidad del Manchester United ya no es un inconveniente que solo les cabe a los jugadores y que si no hay una remontada inmediata probablemente deba abandonar su cargo.

“Todavía estoy en shock”, comentó después de caer en los penales 12 a 11 con el Grimsby Town. Y continuó: ”Porque estamos en un momento de hacer muchos cambios. Necesitamos luchar contra un montón de cosas, pero en estos momentos tenemos que dar la cara. Si no lo hacemos, está claro que algo tiene que cambiar y no van a ser los 22 jugadores de nuevo”.

A todo esto, en los medios de comunicación de Inglaterra ya circulan dos nombres que pican en punta para reemplazar a Amorim. Uno es el técnico del elenco sensación en los últimos meses en el Reino Unido. Se trata de Oliver Glasner, DT del Crystal Palace, campeón de la FA Cup al derrotar al Manchester City y de la Community Shield al superar al Liverpool.

Y el otro es Gareth Southgate, que se encuentra sin dirigir después de su paso por la Selección de Inglaterra, en donde tuvo un proceso de 9 años consecutivos al frente de la mayor (antes, tres años al mando de la Sub 21) que se cortó tras perder la Final de la Eurocopa de Alemania 2024 con España.

Manchester United buscará calmar las aguas vs Burnley

Este sábado 30 de agosto el Manchester United, por la tercera jornada de la Premier League, recibe al Burnley en un Old Trafford en el que se espera un clima caliente con los jugadores y con Ruben Amorim. Por lo que es necesario que ganen para bajar las tensiones. Además, precisa llegar de la mejor manera al derbi de la ciudad con el Manchester City, pautada para el regreso de la fecha FIFA.

