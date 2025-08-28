Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Los dos candidatos que suenan para reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United tras caer en la EFL Cup

Luego de la sorpresiva y temprana eliminación en la EFL Cup, en Inglaterra ya suenan dos nombres como candidatos para reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United.

Por Germán Carrara

Oliver Glasner, DT del Crystal Palace, y Gareth Southgate, ex de la Selección de Inglaterra, suenan para reemplazar a Ruben Amorim.
© Getty ImagesOliver Glasner, DT del Crystal Palace, y Gareth Southgate, ex de la Selección de Inglaterra, suenan para reemplazar a Ruben Amorim.

El Manchester United no solo que no levanta cabeza sino que la hunde cada vez más. Luego de una temporada 2024/2025 en la que terminó decimoquinto en la tabla de posiciones de la Premier League y perdió en la Final de la Europa League con el Tottenham (resultados que lo dejaron sin competencia internacional en el presente), comenzó la campaña 2025/2026 con tres resultados saca técnicos.

Perdió uno de los clásicos con el Arsenal en la primera fecha de la liga inglesa, empató con el Fulham tras empezar ganando en la segunda jornada y fue eliminado en la Segunda Ronda de la EFL Cup a manos del Grimsby Town Football Club, un modesto equipo de la EFL League Two, el cuarto nivel del sistema de ligas del fútbol inglés.

Semejante panorama dejó a Ruben Amorim al borde del knockout. De hecho, el mismo portugués reconoció en conferencia de prensa que la actualidad del Manchester United ya no es un inconveniente que solo les cabe a los jugadores y que si no hay una remontada inmediata probablemente deba abandonar su cargo.

“Todavía estoy en shock”, comentó después de caer en los penales 12 a 11 con el Grimsby Town. Y continuó: ”Porque estamos en un momento de hacer muchos cambios. Necesitamos luchar contra un montón de cosas, pero en estos momentos tenemos que dar la cara. Si no lo hacemos, está claro que algo tiene que cambiar y no van a ser los 22 jugadores de nuevo”.

A todo esto, en los medios de comunicación de Inglaterra ya circulan dos nombres que pican en punta para reemplazar a Amorim. Uno es el técnico del elenco sensación en los últimos meses en el Reino Unido. Se trata de Oliver Glasner, DT del Crystal Palace, campeón de la FA Cup al derrotar al Manchester City y de la Community Shield al superar al Liverpool.

Y el otro es Gareth Southgate, que se encuentra sin dirigir después de su paso por la Selección de Inglaterra, en donde tuvo un proceso de 9 años consecutivos al frente de la mayor (antes, tres años al mando de la Sub 21) que se cortó tras perder la Final de la Eurocopa de Alemania 2024 con España.

Publicidad

Manchester United buscará calmar las aguas vs Burnley

Este sábado 30 de agosto el Manchester United, por la tercera jornada de la Premier League, recibe al Burnley en un Old Trafford en el que se espera un clima caliente con los jugadores y con Ruben Amorim. Por lo que es necesario que ganen para bajar las tensiones. Además, precisa llegar de la mejor manera al derbi de la ciudad con el Manchester City, pautada para el regreso de la fecha FIFA.

Luis Figo confía en que Julián Alvarez pueda ser el MVP de LaLiga 2025/2026

ver también

Luis Figo confía en que Julián Alvarez pueda ser el MVP de LaLiga 2025/2026

Dura baja para el Atlético de Madrid de Diego Simeone: no llega ni al debut en Champions League

ver también

Dura baja para el Atlético de Madrid de Diego Simeone: no llega ni al debut en Champions League

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

Lee también
Tras perder con un club de cuarta división, Rúben Amorim expuso a los jugadores del Manchester United: “Ganó el único equipo en cancha”
Noticias de la Premier League 2025

Tras perder con un club de cuarta división, Rúben Amorim expuso a los jugadores del Manchester United: “Ganó el único equipo en cancha”

Manchester United hizo un papelón histórico ante Grimsby y fue eliminado en la segunda ronda
Fútbol europeo

Manchester United hizo un papelón histórico ante Grimsby y fue eliminado en la segunda ronda

La millonaria oferta de Chelsea a Manchester United para poner fin a la novela de Alejandro Garnacho
Fútbol europeo

La millonaria oferta de Chelsea a Manchester United para poner fin a la novela de Alejandro Garnacho

Conmoción en el mundo del rugby: hallan muerto al ex All Blacks Shane Christie a los 39 años
Offside

Conmoción en el mundo del rugby: hallan muerto al ex All Blacks Shane Christie a los 39 años

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo