Manchester United le dio un ultimátum a Rúben Amorim y un DT argentino es candidato a reemplazarlo

Manchester United atraviesa una nueva crisis futbolística y Rúben Amorim está más señalado que nunca. Los Diablos Rojos pudieron ganar apenas uno de los cinco partidos que jugaron en la temporada y sufrieron derrotas tan duras como difíciles de superar.

La inesperada eliminación de la FA Cup ante el humilde Grimsby Town y la reciente goleada sufrida ante Manchester City dejaron al DT en la cuerda floja. La directiva del club inglés ya analiza su destitución y, de acuerdo a lo informado por la prensa de ese país, ya hubo un ultimátum.

Amorim tendrá los próximos tres partidos para intentar revertir su situación. Caso contrario, será despedido. Los rivales que tiene por delante son Chelsea, Brentford y Sunderland, todos por la Premier League. El desafío será empezar a sumar puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones.

El ciclo del estratega portugués lleva apenas 10 meses y está lejos de ser positivo: apenas pudo sumar de a tres en 8 de sus 31 presentaciones por Premier League. Medios locales aseguran que varios jugadores del primer equipo dudan de sus capacidades para salir de esta crisis.

Los candidatos a reemplazar a Rúben Amorim

En Manchester, la danza de nombres de posibles reemplazantes de Amorim ya comenzó. Uno de los que aparece entre los principales candidatos es Mauricio Pochettino, que dejó un grato recuerdo en Inglaterra por su etapa en Tottenham y ya sonó en otras oportunidades. Aún así, parece difícil ver al argentino marcharse de la Selección de Estados Unidos a tan solo meses de jugar la Copa del Mundo.

Según informó Mirror, los otros entrenadores que aparecen en carpeta son Oliver Glasner, de Crystal Palace; Marco Silva, del Fulham; Andoni Iraola, del Bournemouth; y Gareth Southgate, ex seleccionador de Inglaterra que hoy se encuentra sin equipo.

La fortuna que cobraría Amorim si es despedido

De acuerdo a lo publicado por varios medios británicos, en caso de que Rúben Amorim sea despedido, Manchester United deberá pagarle 12 millones de libras. Esto se debe a una cláusula por rescindir su vínculo durante el primer año. Cabe recordar que el entrenador firmó hasta junio de 2027.

