Manchester United se diferencia del destrato de Rúben Amorim y envió un sentido mensaje de despedida a Alejandro Garnacho: “La mejor suerte”

Y un día, sobre el cierre del mercado, la novela de Alejandro Garnacho llegó a su fin. El delantero se convirtió en nuevo jugador de Chelsea a cambio de 40 millones de libras y firmó contrato hasta 2032. Así, dejó atrás su etapa en Manchester United, en donde emergen dos posturas diferentes sobre la manera en la que será recordado: al estilo de Rúben Amorim, entrenador del club, o bajo la forma por la que apostó la dirigencia de los Diablos Rojos.

“Tiene muchísimo talento, pero a veces las cosas no salen bien“, fueron las últimas palabras que el DT portugués le dedicó a Garnacho, luego de tomar la decisión de apartarlo del resto del equipo por los cortocircuitos que abundaron en su relación, siendo la gota que rebalsó el vaso las quejas del argentino tras perder la final de la Europa League. La indiferencia reinó desde aquel entonces, continuó durante la pretemporada y así se mantuvo hasta el desembarco del jugador en Londres.

No obstante, en Manchester optaron por pararse en la otra vereda: la del respeto hacia un jugador surgido del club. Por eso, al momento de oficializar el movimiento de Garnacho, aprovecharon a dedicarle un mensaje. “Nos gustaría agradecer a Alejandro por su contribución y desearle la mejor suerte para el próximo capítulo de su carrera“, escribió el club, que además repasó en detalle los tres años que formó parte del equipo. En total, jugó 144 encuentros, marcó 26 goles y supo alzar la Carabao Cup en 2023 y la Emirates FA Cup en 2024.

Garnacho firmó su contrato con Chelsea hasta 2032 (Prensa Chelsea).

Por su parte, Garnacho no emitió ningún mensaje dirigido hacia los Reds y simplemente se limitó a hablar sobre su nueva etapa. “Es un momento increíble para mi familia y para mí unirme a este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y unirme a los campeones del mundo es especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz“, sostuvo ante el sitio oficial de Chelsea.

La presentación, con referencia a Cristiano Ronaldo

Vestido con la indumentaria titular del club, pisando el campo de juego de Stamford Bridge y sentándose sobre un cartel publicitario. Con un claro guiño a su modo de celebrar los goles, así fue como Chelsea le dio la bienvenida a su nuevo refuerzo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cómo forjó Garnacho su marca registrada al marcar? Gracias a Cristiano Ronaldo. Resulta historia conocida que el extremo tiene una profunda admiración por el astro portugués desde pequeño. Dicha idolatría supo trasladarla en más de una vez a la cancha, celebrando sus goles de la misma manera que el Bicho. Hasta que dicha fórmula terminó siendo la llave para que forje su propio festejo: sentarse en un cartel publicitario con los brazos cruzados, mientras clava su mirada en el grito de los hinchas.

ver también En Barcelona destrozaron a Mastantuono por su nivel en Real Madrid y limitan la comparación con Lamine Yamal: “Las calles ya están olvidando”