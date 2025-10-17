Mientras es figura en el Mundial Sub 20, Bayer Leverkusen tomó una sorpresiva decisión con Alejo Sarco

El próximo domingo a partir de las 20, la Selección Argentina jugará la final del Mundial Sub 20 después de 18 años e intentará consagrarse campeón. El equipo de Diego Placente enfrentará a Marruecos buscando su séptima conquista en la historia de esta competición.

Una de las grandes figuras del conjunto albiceleste es Alejo Sarco, que es quien más goles aportó para el equipo. Una vez finalizada su participación en el certamen, el delantero surgido en Vélez deberá volver a Bayer Leverkusen, que ya tomó una decisión sobre su futuro.

De acuerdo a lo informado por el periodista alemán Florian Plettenberg, el club de la Bundesliga está muy satisfecho con el desempeño del delantero de 19 años. Sin embargo, teniendo en cuenta el poco lugar que tiene en el plantel de Kasper Hjulmand, buscarán cederlo en el próximo mercado de pases.

Desde su arribo a comienzos de año, Sarco no sumó ni un solo minuto en la primera división del B04, aunque fue un puñado de veces al banco de suplentes. Teniendo en cuenta su enorme presente en el Mundial Sub 20, el club dueño de su pase está abierto a cerderlo para darle continuidad en otra institución.

Cabe recordar que el contrato del atacante argentino finaliza el 30 de junio de 2029. De esta manera, una cesión le permitiría al club revalorizar al jugador, que llegó gratis a principios de 2025 tras irse de Vélez con el pase en su poder.

Sarco quiere ser el goleador del Mundial Sub 20

La participación de Sarco en el Mundial Sub 20 superó las expectativas de muchos. Hasta el momento, logró sumar cuatro tantos en la competición: dos ante Cuba, uno ante Australia y otro ante Nigeria. Además, Diego Placente siempre lo puso de titular.

En el último partido, nada más ni nada menos que la final ante Marruecos, el jugador buscará convertirse en el máximo artillero de la competencia. Con una anotación, alcanzará a Benja Cremaschi, Lucas Michel y Néiser Villarreal. Un doblete le permitirá adueñarse del premio sin compartirlo con nadie.

Cuándo juega Argentina ante Marruecos por la final del Mundial Sub 20

Por la final de la Copa del Mundo Sub 20, la Selección Argentina y Marruecos se enfrentan este domingo 19 de octubre a partir de las 20 horas para decretar al nuevo campeón juvenil. El partido se lleva a cabo en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, ubicado en Santiago de Chile, y cuenta con la transmisión de Telefé y DSports, además de sus respectivas plataformas digitales.

