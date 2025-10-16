Es tendencia:
Los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 que se sacaron la espina del Mundial Sub 17

Varios de los futbolistas del plantel de la Selección Argentina Sub 20 que van a jugar la Final del Mundial, habían quedado en la puerta del partido definitorio en el certamen global del Sub 17 que se disputó en 2023.

7 jugadores de Argentina Sub 20 podrán jugar la Final del Mundial que no lograron disputar en 2023 en el Mundial Sub 17.
La Selección Argentina volverá a jugar una Final de la Copa Mundial Sub 20 después de 18 años, al vencer 1 a 0 a Colombia en Santiago de Chile. La última vez fue en 2007, cuando la Albiceleste superó en el último partido 2 a 1 a República Checa y de esa manera se consagró por sexta ocasión a nivel global en la categoría (desde entonces es el máximo vencedor del campeonato mundial con 6 títulos).

Este gran paso que dio el plantel juvenil, además, fue un desquite para Diego Placente y para gran parte de los futbolistas del plantel, puesto que pudieron superar la instancia hasta la que habían llegado en el Mundial Sub 17 que se disputó en 2023 en Indonesia.

En aquel torneo, Argentina quedó primera de su grupo (cayó 2 a 1 con Senegal, le ganó 3 a 1 a Japón y 4 a 0 a Polonia), eliminó a Venezuela en Octavos de Final al derrotarlo 5 a 0 y en Cuartos le propinó un 3 a 0 a Brasil. Venía bien, pero se topó con Alemania, con quien tuvo un peleado encuentro que salió 2 a 2 y que más tarde perdió por penales 4 a 2 (fallaron Franco Mastantuono y Claudio Echeverri).

Del plantel que terminó saliendo cuarto (cayó 3 a 0 con Malí) en Indonesia 2023 y que va a jugar la Final en Chile 2025 están: Dylan Gorosito, Tobías Ramírez (que en ese momento se presentó como Tobías Palacios, pero se cambió el apellido por un tema personal), Valente Pierani (forma pate del equipo, pero quedó desafectado por un esguince de rodilla), Juan Manuel Villalba, Valentino Acuña, Maher Carrizo y Ian Subiabre.

La Selección Argentina en el Mundial Sub 17 2023.

¿Cuándo juega Argentina la Final del Mundial Sub 20 de Chile 2025?

La Selección Argentina Sub 20 ya dejó atrás el encuentro con Colombia y ahora se centra en la Final del Mundial de Chile 2025. En dicho cruce se medirá a Marruecos, que viene de eliminar por penales, tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos, a Francia.

El duelo definitorio está pautado por la FIFA para disputarse este domingo 19 de octubre desde las 20 horas (ARG) en el Estadio Nacional de Santiago, el recinto en el que la Albiceleste disputó todos sus partidos de la fase de eliminación (Nigeria, México y Colombia).

La respuesta de Mateo Silvetti al saludo que recibió de Lionel Messi tras su gol a Colombia

La respuesta de Mateo Silvetti al saludo que recibió de Lionel Messi tras su gol a Colombia

Todas las Finales que jugó la Selección Argentina en la historia del Mundial Sub 20

Todas las Finales que jugó la Selección Argentina en la historia del Mundial Sub 20

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

