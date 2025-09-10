Tras sumar minutos con la Selección Argentina, Nico Paz recibió un importante reconocimiento en Europa

Con caída ante Ecuador en Guayaquil, la Selección Argentina completó este martes todos sus compromisos de las Eliminatorias CONMEBOL. La Albiceleste ya tenía asegurada su presencia en el Mundial 2026, dónde defenderá el título obtenido en Qatar 2022.

Aunque el objetivo de Lionel Scaloni en estas últimas ventanas fue sumar rodaje y afianzar al equipo de cara a la gran cita del próximo año, también aprovechó para probar a los jóvenes que serán protagonistas del recambio generacional. El caso de Nicolás Paz es uno de ellos.

El volante ofensivo de 21 años, nacido en España, pero nacionalizado argentino, da sus primeros pasos con la Albiceleste. En esta ventana internacional, al surgido de Real Madrid le tocó sumar minutos ante Venezuela en el Estadio Más Monumental. Paz ingresó a 10 del final en lugar de Thiago Almada.

Tras una nueva experiencia con la Selección Argentina, el jugador retomará sus actividades con Como 1907, el club de la Serie A dónde se convirtió en figura rápidamente. Los dirigidos por Cesc Fábregas cuenta con él e incluso la liga italiana reconoció su labor este miércoles.

Es que la organización del certamen de la máxima categoría del fútbol italiano le otorgó el premio al Rising Star de agosto. Se trata del galardón que se le entrega al jugador joven más destacado de la competencia. Solamente dos partidos le alcanzaron para destacarse.

Es que solamente transcurrieron dos fechas en lo que va de la campaña de la Serie A. En el debut, Como venció a Lazio por 2-0 con un gol y una asistencia de Nico Paz. En el siguiente, los de Fábregas cayeron por la mínima ante Bologna. En ambos, el volante argentino arrancó como titular.

Los números de Nico Paz en Como 1907

Tras su salida de Real Madrid, dónde dio sus primeros pasos en Primera y aún tienen una cláusula para repescarlo, Nico Paz disputó un total de 37 encuentros en Como 1907 entre la temporada 2024-25 y el fragmento que pasó de la presente. El de Tenerife aportó 7 goles y repartió 10 asistencias entre todas las competencias.

