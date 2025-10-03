“No son clase mundial”: jugó para Atlético de Madrid y Chelsea y sentenció que Julián Álvarez y Lautaro Martínez son menos que Haaland

Argentina ganó su tercera Copa del Mundo con sólo dos futbolistas en el plantel que juegan como centrodelanteros: Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El ‘Toro’ inició el Mundial 2022 como titular y el ‘Araña’ lo terminó, y lo mejor es que ambos subieron sus respectivos niveles después de Qatar. Sin embargo, para un histórico goleador, aún no mostraron siquiera el potencial para ser futbolistas de clase mundial.

El encargado de efectuar semejante veredicto fue ni más ni menos que el dos veces ganador de la bota de oro de la Premier League (1998/99-2000/01), Jimmy Floyd Hasselbaink. El neerlandés marcó una era en la liga inglesa, quedando en lo alto de la tabla de goleadores en sus pasos por Leeds United y Chelsea, aunque en el medio tuvo una temporada en el fútbol español con el Atlético de Madrid.

Jimmy Floyd Hasseslbaink ganó dos Botas de Oro en la Premier. (Getty)

Hasselbaink brindó una reciente entrevista en la que se animó a participar de un juego bastante sencillo: delanteros actuales serían nombrados y él debía ubicarlos en una de tres categorías, ‘Clase Mundial’, ‘Potencial’ o ‘No es Clase Mundial’. Y sus respuestas sorprendieron a propios y extraños.

Los dos mencionados delanteros de la Selección Argentina fueron nombrados en el juego, primero Julián Álvarez a quien no dudó en poner en la categoría ‘No es Clase Mundial‘, e inmediatamente después hizo lo propio con Lautaro Martínez. En una visión bastante cuestionable sobre los dos campeones del mundo.

Sólo dos delanteros ‘Clase Mundial’ para Hasselbaink

En total, 15 delanteros fueron mencionados en el juego, pero Hasselbaink sólo puso a dos en la categoría de ‘Clase Mundial’. Estos fueron Kylian Mbappé y Harry Kane. Los actuales centrodelanteros de Real Madrid y Bayern Múnich que lideran la tabla de goleadores en las grandes ligas europeas.

Harry Kane, delantero clase mundial para Hasselbaink. (Getty)

No sólo Julián y Lautaro quedaron fuera de dicha calificación, ni Erling Haaland se pudo sentar en esa mesa. Aunque el noruego fue ubicado en la categoría de ‘Potencial’, junto a Joao Pedro y Hugo Ekitike. Esos son los tres futbolistas que Hasselbaink cree que merecen dicha calificación.

Haaland se quedó en la categoría de ‘Potencial’. (Getty)

Junto a Julián y Lautaro, en la categoría más baja, Hasselbaink ubicó a Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Omar Marmoush, Marcus Thuram, Nicolas Jackson, Gabriel Jesús y Dominic Solanke. Cuestionable, cuanto menos.