Pasó del Real Madrid al fútbol de Qatar y explicó por qué Kylian Mbappé todavía no pudo ganar el Balón de Oro: “El fútbol te lo exige”

Aunque llegó muy joven al filial de Real Madrid y tuvo también la oportunidad de estrenarse con el primer equipo hace más de una década, Joselu recién pudo cumplir de grande el sueño de afianzarse en el equipo Merengue. Fue en la temporada 2023/2024, cuando Carlo Ancelotti le dio la oportunidad de regresar tras un extenso recorrido por clubes como Hoffenheim, Enintracht Frankfurt, Hannover, Stoke City, Deportivo La Coruña, Newcastle, Deportivo Alavés y Español.

En aquel curso, el delantero disputó un total de 49 partidos oficiales y aportó 18 goles que sirvieron para la conquista de tres títulos: Liga y Supercopa de España en el ámbito doméstico; además de la Champions League en el marco internacional. Con 34 años y la satisfacción del deber cumplido, se alejó de las grandes ligas para jugar en el Al-Gharafa de Qatar. Pero en esa lejanía, siguió pendiente del día a día del gigante español.

Uno de los futbolistas que llegó para poblar el ataque del Real Madrid tras su partida fue nada menos que Kylian Mbappé, quien desde su temprana coronación como campeón mundial en Rusia 2018 está llamado a ser sucesor de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la vanguardia del fútbol mundial. Pareció que su salida del PSG para jugar en el club Merengue iba a legitimarlo en esa condición, pero por el contrario lo hizo perder terreno ante la aparición de joyas como Lamine Yamal, la consolidación de Vinicius Jr. y el renacer de Ousmane Dembélé.

Tal es así que aunque forma parte de la última nómina de 30 futbolistas selectos que competirán por el Balón de Oro 2025, no figura entre los máximos candidatos a quedarse con un galardón que le ha sido esquivo durante toda su carrera. Y aunque Joselu sigue considerándolo entre los mejores futbolistas del planeta, encontró una explicación a esa negativa.

Joselu conquistó en Londres la Champions League que se le sigue negando a Mbappé.

“Él es Bota de Oro (goleador), pero en Real Madrid también te debes a los títulos ganados, ¿no? Es un goleador innato, con unas condiciones bárbaras, pero lo del Balón de Oro va un poco emparejado a que tengas títulos ese año. La afición te lo exige, el club te lo exige, el fútbol te lo exige. Este año, con la adaptación ya hecha, vendrán, espero, más títulos para el club y para él”, dijo el español en una entrevista concedida a Marca.

Kylian Mbappé fue campeón del mundo con nada más que 19 años en 2018, año en que el Balón de Oro quedó en manos de Luka Modric, quien logró romper con la hegemonía que marcaban Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El año que más cerca estuvo en la votación fue 2023, cuando quedó en tercer lugar por detrás de Lionel Messi y Erling Haaland.

Los dos máximos candidatos a ganar el Balón de Oro 2025

La próxima elección del Balón de Oro tampoco tiene a Kylian Mbappé entre los favoritos, siendo los máximos candidatos a quedarse con el galardón Ousmane Dembélé, apoyándose en la Champions League conquistada con PSG; y Lamine Yamal, la última gran aparición con Barcelona, campeón de la Eurocopa con la Selección de España, que conquistó Liga y Copa del Rey la pasada temporada.