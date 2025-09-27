¿Por qué a Thibaut Courtois lo insultan los hinchas de Atlético de Madrid?

Thibaut Courtois es habitualmente el futbolista más insultado por los hinchas de Atlético de Madrid cada vez que se disputa el clásico en el estadio Metropolitano. Al arquero belga no le perdonan haber firmado contrato con Real Madrid en 2018 tras haber cuidado durante tres temporadas el arco Colchonero.

Courtois fue arquero de Atlético de Madrid desde 2011 hasta 2014 y fue protagonista del equipo de Diego Simeone que conquistó la Europa League y Supercopa de Europa 2012, la Copa del Rey 2013 y LaLiga 2013/2014. En total, fueron 154 partidos y cuatro títulos en esa etapa a préstamo, ya que su pase pertenecía a Chelsea, donde continuó su carrera.

Fueron cuatro años en Inglaterra hasta que, a mediados del 2018, Real Madrid pagó alrededor de 35 millones de euros para comprar el pase del arquero. Y eso, por supuesto, provocó la bronca y enojo de los hinchas de Atlético de Madrid: de ese momento pasó de ser un futbolista querido a uno odiado. Y en cada partido que regresa al estadio Colchonero se lo recuerdan.

El 29 de septiembre pasado, el clásico se interrumpió porque la hinchada de Atlético le tiró proyectiles al belga. (Foto: Getty)

El maltrato a la placa de Thibaut Courtois en el estadio Metropolitano

De hecho, el destrato hacia Courtois es permanente en el playón externo al estadio Metropolitano. Allí hay un sector con placas en homenaje a todos los futbolistas que disputaron más de 100 partidos en Atlético de Madrid y el belga es uno de ellos.

Identificar dónde se encuentra es muy fácil, ya que siempre está llena de basura encima, mojada con cerveza y latas también volcadas a su alrededor. Es un gesto que sólo pasa con Courtois y, en menor medida, con la que recuerda al portugués Joao Félix.

La placa que recuerda el paso del arquero por Atlético de Madrid. (Foto: Bolavip)

