Es tendencia:
logotipo del encabezado
clasico

¿Por qué a Thibaut Courtois lo insultan los hinchas de Atlético de Madrid?

La relación de los fanáticos colchoneros con el arquero belga se rompió cuando firmó con Real Madrid.

Por Federico Del Rio

Al arquero no le perdonan haber pasado al clásico rival del Atlético.
© Getty ImagesAl arquero no le perdonan haber pasado al clásico rival del Atlético.

Thibaut Courtois es habitualmente el futbolista más insultado por los hinchas de Atlético de Madrid cada vez que se disputa el clásico en el estadio Metropolitano. Al arquero belga no le perdonan haber firmado contrato con Real Madrid en 2018 tras haber cuidado durante tres temporadas el arco Colchonero.

Courtois fue arquero de Atlético de Madrid desde 2011 hasta 2014 y fue protagonista del equipo de Diego Simeone que conquistó la Europa League y Supercopa de Europa 2012, la Copa del Rey 2013 y LaLiga 2013/2014. En total, fueron 154 partidos y cuatro títulos en esa etapa a préstamo, ya que su pase pertenecía a Chelsea, donde continuó su carrera.

Fueron cuatro años en Inglaterra hasta que, a mediados del 2018, Real Madrid pagó alrededor de 35 millones de euros para comprar el pase del arquero. Y eso, por supuesto, provocó la bronca y enojo de los hinchas de Atlético de Madrid: de ese momento pasó de ser un futbolista querido a uno odiado. Y en cada partido que regresa al estadio Colchonero se lo recuerdan.

El 29 de septiembre pasado, el clásico se interrumpió porque la hinchada de Atlético le tiró proyectiles al belga. (Foto: Getty)

El 29 de septiembre pasado, el clásico se interrumpió porque la hinchada de Atlético le tiró proyectiles al belga. (Foto: Getty)

El maltrato a la placa de Thibaut Courtois en el estadio Metropolitano

De hecho, el destrato hacia Courtois es permanente en el playón externo al estadio Metropolitano. Allí hay un sector con placas en homenaje a todos los futbolistas que disputaron más de 100 partidos en Atlético de Madrid y el belga es uno de ellos.

Identificar dónde se encuentra es muy fácil, ya que siempre está llena de basura encima, mojada con cerveza y latas también volcadas a su alrededor. Es un gesto que sólo pasa con Courtois y, en menor medida, con la que recuerda al portugués Joao Félix.

Publicidad
La placa que recuerda el paso del arquero por Atlético de Madrid. (Foto: Bolavip)

La placa que recuerda el paso del arquero por Atlético de Madrid. (Foto: Bolavip)

La decisión de Diego Simeone con Julián Álvarez para el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid

ver también

La decisión de Diego Simeone con Julián Álvarez para el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid

Por qué no juega hoy Franco Mastantuono en Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2025-2026

ver también

Por qué no juega hoy Franco Mastantuono en Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2025-2026

federico del rio
Federico Del Rio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Dani Carvajal reveló el verdadero motivo por el que Franco Mastantuono enloqueció en el derbi de Madrid: “La solución es sencilla”
Fútbol europeo

Dani Carvajal reveló el verdadero motivo por el que Franco Mastantuono enloqueció en el derbi de Madrid: “La solución es sencilla”

Xabi Alonso justificó la furia de Mastantuono en la derrota ante Atlético de Madrid: "Fue muy claro"
Fútbol europeo

Xabi Alonso justificó la furia de Mastantuono en la derrota ante Atlético de Madrid: "Fue muy claro"

La furia de Mastantuono: pelotazo a la tribuna del Atlético de Madrid, cruce con Simeone y amonestación
Fútbol europeo

La furia de Mastantuono: pelotazo a la tribuna del Atlético de Madrid, cruce con Simeone y amonestación

La inesperada reacción de Diego Simeone tras el golazo de Julián Álvarez ante Real Madrid
Fútbol europeo

La inesperada reacción de Diego Simeone tras el golazo de Julián Álvarez ante Real Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo