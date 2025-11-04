Inesperadamente, los hinchas de Real Madrid hicieron tendencia a Mastantuono durante la derrota contra Liverpool

Real Madrid se fue derrotado de Anfield. Por el gol de cabeza que anotó Alexis Mac Allister, por la fecha 4 de la UEFA Champions League, Liverpool ganó por la mínima diferencia, alcanzó los 9 puntos en lo que va de la fase de liga, y quedó a tres unidades de distancia de Bayern Múnich y Arsenal, los líderes.

Este encuentro no tuvo a Franco Mastantuono, quien ni siquiera integró el banco de suplentes debido a una pubalgia que se detectó en la semana. Si bien todavía no tiene fecha de regreso a las canchas, los hinchas del Merengue lo convirtieron en tendencia a nivel mundial por la cantidad de veces que lo mencionaron en las redes sociales.

Debido a su ausencia y lo que fue la derrota de Real Madrid, hubo quienes lo culparon, como también ocurrió con varios de sus compañeros, pero otros fanáticos se molestaron por la lesión que padeció, ya que indicaron que podrían haber tenido una mejor actuación en suelo inglés.

Así como se refirieron puntualmente a Mastantuono, también hicieron foco en varios futbolistas de la plantilla que lidera Xabi Alonso, de quienes solicitaron que emigren en el próximo mercado de pases. Incluso, también aparecieron comentarios en donde exclamaron por el regreso de Nico Paz, que se encuentra en Como 1907.

¿Cuándo vuelve a jugar Real Madrid?

El próximo partido de Real Madrid será el domingo 9 de noviembre, a las 12:15 de Argentina, donde le tocará visitar a Rayo Vallecano, por la fecha 12 de LaLiga 2025-2026.

Con respecto a la UEFA Champions League, la siguiente presentación del Merengue será el miércoles 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Argentina, en condición de visitante frente a Olympiacos.