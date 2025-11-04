Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Inesperadamente, los hinchas de Real Madrid hicieron tendencia a Mastantuono durante la derrota contra Liverpool

El extremo argentino no jugó por una pubalgia, Real Madrid cayó en Inglaterra y las redes sociales estallaron.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
El argentino no jugó ante Liverpool.
© Getty ImagesEl argentino no jugó ante Liverpool.

Real Madrid se fue derrotado de Anfield. Por el gol de cabeza que anotó Alexis Mac Allister, por la fecha 4 de la UEFA Champions League, Liverpool ganó por la mínima diferencia, alcanzó los 9 puntos en lo que va de la fase de liga, y quedó a tres unidades de distancia de Bayern Múnich y Arsenal, los líderes.

Este encuentro no tuvo a Franco Mastantuono, quien ni siquiera integró el banco de suplentes debido a una pubalgia que se detectó en la semana. Si bien todavía no tiene fecha de regreso a las canchas, los hinchas del Merengue lo convirtieron en tendencia a nivel mundial por la cantidad de veces que lo mencionaron en las redes sociales.

Debido a su ausencia y lo que fue la derrota de Real Madrid, hubo quienes lo culparon, como también ocurrió con varios de sus compañeros, pero otros fanáticos se molestaron por la lesión que padeció, ya que indicaron que podrían haber tenido una mejor actuación en suelo inglés.

Así como se refirieron puntualmente a Mastantuono, también hicieron foco en varios futbolistas de la plantilla que lidera Xabi Alonso, de quienes solicitaron que emigren en el próximo mercado de pases. Incluso, también aparecieron comentarios en donde exclamaron por el regreso de Nico Paz, que se encuentra en Como 1907.

Los comentarios de los hinchas de Real Madrid sobre Franco Mastantuono

Publicidad
En 6 segundos, la tajante respuesta de Erling Haaland cuando lo compararon con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

ver también

En 6 segundos, la tajante respuesta de Erling Haaland cuando lo compararon con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo habló como nunca de su retiro del fútbol y reconoció que está cerca: “Soy una persona que llora fácil”

ver también

Cristiano Ronaldo habló como nunca de su retiro del fútbol y reconoció que está cerca: “Soy una persona que llora fácil”

Publicidad
Publicidad
Fue presidente de Real Madrid, incidió en la llegada de Cristiano Ronaldo y respaldo a Franco Mastantuono: “Demostró personalidad”

ver también

Fue presidente de Real Madrid, incidió en la llegada de Cristiano Ronaldo y respaldo a Franco Mastantuono: “Demostró personalidad”

El conflicto de Xabi Alonso con figuras del Real Madrid que beneficiaría a Franco Mastantuono

ver también

El conflicto de Xabi Alonso con figuras del Real Madrid que beneficiaría a Franco Mastantuono

¿Cuándo vuelve a jugar Real Madrid?

El próximo partido de Real Madrid será el domingo 9 de noviembre, a las 12:15 de Argentina, donde le tocará visitar a Rayo Vallecano, por la fecha 12 de LaLiga 2025-2026.

Publicidad

Con respecto a la UEFA Champions League, la siguiente presentación del Merengue será el miércoles 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Argentina, en condición de visitante frente a Olympiacos.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
El consejo de Mac Allister a Mastantuono tras la victoria de Liverpool a Real Madrid: “Tiene que estar tranquilo”
Fútbol europeo

El consejo de Mac Allister a Mastantuono tras la victoria de Liverpool a Real Madrid: “Tiene que estar tranquilo”

Alexis Mac Allister le dio la victoria a Liverpool frente a Real Madrid en la Champions League
Champions League

Alexis Mac Allister le dio la victoria a Liverpool frente a Real Madrid en la Champions League

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool rompió el invicto de Real Madrid en la Champions
Champions League

Con gol de Alexis Mac Allister, Liverpool rompió el invicto de Real Madrid en la Champions

Pronósticos Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: la Copa Argentina define a su nuevo campeón
Apuestas

Pronósticos Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: la Copa Argentina define a su nuevo campeón

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo