Ex River

191 minutos en 9 partidos y un gol en 11 meses: el drama de Claudio Echeverri tras su salida conflictiva de River

El Diablito no logró establecerse en Manchester City ni tampoco en sus primeros meses en Bayer Leverkusen, donde fue cedido por un año.

Por Lautaro Toschi

Claudio Echeverri
Claudio Echeverri

El mundo River empezó a hablar de Claudio Echeverri desde que era un nene que jugaba en la Novena. Cada video que aparecía de él desparramando rivales o haciendo goles que no son propios de un chico de esa edad, los hinchas se volvían locos y esperaban que llegue a Primera con esa calidad y desequilibrio. En junio de 2023, cuando apenas tenía 17 años, Martín Demichelis lo mandó a la cancha y tuvo su ansiado estreno en Primera con la camiseta del club que es hincha que lo formó.

Echeverri había generado unas expectativas muy altas y varios de los clubes más importantes del mundo habían posado los ojos en él. Con un puñado de partidos en Primera, Manchester City fue a la carga por él y llegó a un acuerdo para comprarlo por 15 millones de dólares, a los que se podían llegar a sumar 9 más en caso de cumplir algunos objetivos, algo que finalmente no sucedería.

El inicio del conflicto

River obtuvo el Trofeo de Campeones 2023 en diciembre de ese año y Echeverri, en plenos festejos en el campo de juego del Madre de Ciudades, declaró que no iba a renovar su contrato y que se quedaría en el club entre seis meses más y un año. Esas palabras cayeron muy mal en los hinchas. Pocos días después de confirmó que Manchester City lo compró, pero que lo dejaría en Núñez justamente por ese período, que finalmente terminó siendo hasta diciembre de 2024.

Llegada a Europa, poca participación y salida a préstamo

A comienzos de 2025, Claudio Echeverri llegó a Manchester City. Josep Guardiola lo elogió en reiteradas oportunidades, pero estaba claro que necesitaba un periodo de adaptación tanto a la nueva liga como también en lo que respecta a lo físico. En el primer semestre de 2025, el Diablito apenas sumó 14 minutos en un partido por la FA Cup, 5 en uno de la Premier League y 45 en el Mundial de Clubes ante Al Ain, donde convirtió su único tanto en el conjunto inglés.

Echeverri grita su único gol en Manchester City. (Foto: Getty).

Echeverri grita su único gol en Manchester City. (Foto: Getty).

Para mediados de 2025, en una operación relámpago, Manchester City cedió a préstamo a Claudio Echeverri a Bayer Leverkusen por un año. Pero desde su arribo al elenco alemán no logró afianzarse y sumó muy pocos minutos: en total fueron 127 distribuidos en tres duelos por la Bundesliga y en otros tres de la Champions League, desde su arribo solamente brindó una asistencia y no se anotó en la red.

DATOS CLAVE

  • Claudio Echeverri debutó en Primera en junio de 2023 con River Plate, a los 17 años.
  • Manchester City lo compró por 15 millones de dólares (más posibles 9 millones) dejándolo cedido hasta diciembre de 2024.
  • En el primer semestre de 2025 en el City, Echeverri sumó 64 minutos y anotó un gol en el Mundial de Clubes.
