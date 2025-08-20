Tras Sampaoli, el Santos de Neymar negocia con otro DT argentino para salvarse del descenso

Al inicio de este año, los hinchas de Santos vibraron con el regreso de su máxima joya de este siglo. Luego de casi 12 años, Neymar regresó al conjunto paulista tras una carrera exitosa en el fútbol europeo y un reciente ciclo por el Al Hilal de Arabia Saudita.

El objetivo de Santos con la vuelta de su ídolo era claro: dar un salto de calidad en su regreso al Brasileirao tras un angustiante paso por la segunda categoría. Sin embargo, la ilusión se derrumbó rápidamente y hoy el club vive otra complicada situación.

Pasó la mitad del campeonato y Santos se ubica en el 15° lugar a solo dos puntos de los cuatro lugares que perderán la categoría. Para colmo, Neymar sufrió una serie de lesiones, por lo que se perdió una buena cantidad de partidos de este certamen.

En ese contexto, y con el objetivo de salvar al equipo del descenso, la dirigencia de Santos activó negociaciones con Jorge Sampaoli, que ya había tenido un buen paso por el club. Este miércoles, quiénes manejan al Peixe descartaron al exDT de la Selección Argentina por no poder garantizarle el proyecto que pedía.

El campeón de América con Chile había solicitado además un esfuerzo en cuanto a incorporaciones para afrontar la segunda mitad del Brasileirao, pero Santos hoy no está en condiciones.

Ahora, según la información de Lucas Musetti, periodista de UOL Esporte, el club paulista negocia con otro entrenador argentino. Se trata de Juan Pablo Vojvoda, que se encuentra sin equipo, pero tiene en sus hombros un reciente y destacado ciclo en Brasil.

El entrenador argentino de 50 años, que tuvo pasos por Newell’s, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán y Unión La Calera, es el principal candidato de Santos para ocupar el rol de entrenador de cara a la segunda mitad del Brasileirao. Incluso, ya mantienen reuniones con el DT.

Juan Pablo Vojvoda, en la mira de Santos. (Foto: Getty)

A favor del cordobés, viene de trabajar al frente de Fortaleza entre 2021 y 2025, dónde consiguió 5 títulos regionales además de dos 4° puestos en el Brasileirao y un subcampeonato en la Copa Sudamericana. Fue despedido hace poco más de un mes por una mala racha que mantiene al equipo del norte de Brasil en zona de descenso.

