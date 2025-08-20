Es tendencia:
logotipo del encabezado
BRASILEIRAO

Tras Sampaoli, el Santos de Neymar negocia con otro DT argentino para salvarse del descenso

A pesar de la vuelta del ídolo, el combinado paulista no levanta cabeza y corre serio riesgo de perder la categoría una vez más.

Por Agustín Vetere

Neymar, la figura de Santos.
© GettyNeymar, la figura de Santos.

Al inicio de este año, los hinchas de Santos vibraron con el regreso de su máxima joya de este siglo. Luego de casi 12 años, Neymar regresó al conjunto paulista tras una carrera exitosa en el fútbol europeo y un reciente ciclo por el Al Hilal de Arabia Saudita.

El objetivo de Santos con la vuelta de su ídolo era claro: dar un salto de calidad en su regreso al Brasileirao tras un angustiante paso por la segunda categoría. Sin embargo, la ilusión se derrumbó rápidamente y hoy el club vive otra complicada situación.

Pasó la mitad del campeonato y Santos se ubica en el 15° lugar a solo dos puntos de los cuatro lugares que perderán la categoría. Para colmo, Neymar sufrió una serie de lesiones, por lo que se perdió una buena cantidad de partidos de este certamen.

En ese contexto, y con el objetivo de salvar al equipo del descenso, la dirigencia de Santos activó negociaciones con Jorge Sampaoli, que ya había tenido un buen paso por el club. Este miércoles, quiénes manejan al Peixe descartaron al exDT de la Selección Argentina por no poder garantizarle el proyecto que pedía.

El campeón de América con Chile había solicitado además un esfuerzo en cuanto a incorporaciones para afrontar la segunda mitad del Brasileirao, pero Santos hoy no está en condiciones.

Ahora, según la información de Lucas Musetti, periodista de UOL Esporte, el club paulista negocia con otro entrenador argentino. Se trata de Juan Pablo Vojvoda, que se encuentra sin equipo, pero tiene en sus hombros un reciente y destacado ciclo en Brasil.

Publicidad

Vojvoda negocia con el Santos de Neymar

El entrenador argentino de 50 años, que tuvo pasos por Newell’s, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán y Unión La Calera, es el principal candidato de Santos para ocupar el rol de entrenador de cara a la segunda mitad del Brasileirao. Incluso, ya mantienen reuniones con el DT.

Juan Pablo Vojvoda, en la mira de Santos. (Foto: Getty)

Juan Pablo Vojvoda, en la mira de Santos. (Foto: Getty)

A favor del cordobés, viene de trabajar al frente de Fortaleza entre 2021 y 2025, dónde consiguió 5 títulos regionales además de dos 4° puestos en el Brasileirao y un subcampeonato en la Copa Sudamericana. Fue despedido hace poco más de un mes por una mala racha que mantiene al equipo del norte de Brasil en zona de descenso.

Publicidad
Russo no lo tiene en cuenta, llegó una oferta millonaria desde Europa y Boca no lo venderá por un motivo inesperado

ver también

Russo no lo tiene en cuenta, llegó una oferta millonaria desde Europa y Boca no lo venderá por un motivo inesperado

Ganó 4 títulos con la Selección Argentina, es importante para Scaloni y se iría de Europa a Arabia Saudita por 45 millones

ver también

Ganó 4 títulos con la Selección Argentina, es importante para Scaloni y se iría de Europa a Arabia Saudita por 45 millones

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Noche épica de Racing para la idolatría de varios, pero que expone a un mal capitán por la conducta de Arias"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
La firme condición que impuso Jorge Sampaoli para asumir en el Santos de Neymar
Fútbol Sudamericano

La firme condición que impuso Jorge Sampaoli para asumir en el Santos de Neymar

El lamento de Neymar tras la dura goleada que sufrió Santos: “Nunca había pasado por esto en mi vida”
Fútbol Sudamericano

El lamento de Neymar tras la dura goleada que sufrió Santos: “Nunca había pasado por esto en mi vida”

El Santos de Neymar busca a Sampaoli para salvarse del descenso
Fútbol Sudamericano

El Santos de Neymar busca a Sampaoli para salvarse del descenso

Grindetti respaldó a Vaccari: "Tiene contrato hasta fin de año"
Fútbol Argentino

Grindetti respaldó a Vaccari: "Tiene contrato hasta fin de año"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo